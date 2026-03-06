Jun'ai Byfield: el futuro capitán del Tottenham bate récords en la Liga de Campeones y podría ser la solución a los problemas defensivos del equipo

El Tottenham no ha incorporado a ningún talento local de primer nivel a su primer equipo en aproximadamente una década. Sin embargo, hay esperanza para el futuro, a pesar del reciente declive del equipo senior. Jugadores como Mikey Moore y Luca Williams-Barnett están dando motivos para el optimismo tanto a los aficionados de los Spurs como al personal del club, que ha invertido en jóvenes promesas de otros equipos, como Archie Gray, Lucas Bergvall y Luka Vuskovic.
El siguiente adolescente que entusiasma a los responsables del Hotspur Way es el defensa Jun'ai Byfield, que se convirtió en el jugador más joven del Tottenham en disputar la Liga de Campeones cuando debutó como profesional en enero. Solo cumplió 17 años en diciembre, pero ha sido ascendido rápidamente al equipo senior, en parte debido a una crisis de lesiones, aunque también por méritos propios.
Entonces, ¿quién es Byfield y por qué la mitad lilywhite del norte de Londres ha depositado en él sus esperanzas para las próximas dos décadas?