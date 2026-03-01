AFP
José Mourinho insinúa que podría dejar el Benfica en una velada crítica al nivel arbitral de la Liga portuguesa
Mourinho sobre la clasificación real y la «virtual»
En declaraciones realizadas el domingo, antes del partido de su equipo contra el Gil Vicente, Mourinho introdujo un controvertido concepto sobre la clasificación de la Liga Portugal. El entrenador explicó que su equipo está luchando actualmente en dos universos paralelos: uno dictado por los puntos oficiales y otro por lo que él percibe como una realidad distorsionada. Actualmente, el Benfica ocupa la tercera posición de la tabla con 55 puntos, por detrás de los líderes, en una carrera que, según el entrenador, se ha visto comprometida por factores externos.
Para explicar esta perspectiva, Mourinho ofreció una visión directa de sus tácticas motivacionales: «Hay clasificaciones reales y virtuales. La real es la que cuenta, pero, si queremos aferrarnos a la virtual, hay una diferencia fundamental. La real es la real, pero, como líder de un grupo, tengo que aferrarme también a la virtual y eso es una motivación para nosotros. Sabemos perfectamente lo que ha estado pasando».
El entrenador del Benfica lanza una advertencia sobre el contrato
El legendario estratega no se limitó a hacer observaciones tácticas, sino que lanzó una severa advertencia sobre su futuro a largo plazo en el club. A pesar de su contrato y su afecto por la institución, dejó claro que no tolerará indefinidamente lo que percibe como un campeonato dividido. Mourinho subrayó que su compromiso depende de la integridad de la competición, insinuando que la doble naturaleza de la temporada actual está agotando su paciencia y podría influir en su decisión de quedarse en Portugal.
Dijo: «Quiero quedarme en el Benfica, pero con un campeonato único y en el que no haya dos. No me gusta jugar al mismo tiempo el campeonato real y el virtual. En este momento, estamos jugando dos. Quiero respetar mi contrato con el Benfica y, si el Benfica quiere que me quede más años, firmaré sin añadir una sola coma, pero no quiero jugar más dos campeonatos».
Preparación para el desafío Gil Vicente
Centrándose en la tarea inmediata que tiene entre manos, el técnico analizó la amenaza que supone el Gil Vicente, que actualmente ocupa la quinta posición con 40 puntos. Elogió el trabajo de su homólogo, César Peixoto, al tiempo que mantuvo su postura crítica con respecto al entorno arbitral. Mourinho destacó que, aunque el rival es fuerte, su principal preocupación sigue siendo la imparcialidad del partido y la posibilidad de que factores ajenos al deporte influyan en el resultado final en Barcelos.
Elogió la estructura del equipo rival: «El Gil Vicente ocupa el quinto puesto y ha tenido un campeonato extraordinario. Hay un gran trabajo estructural y el 'míster' [Peixoto] ha sabido sacar el máximo partido a sus jugadores y formar un gran equipo. Va a ser un partido difícil. Esperamos que solo sea difícil por el rival».
Golpes por lesiones para los Eagles
Los preparativos de los Eagles se han complicado aún más por una lista de lesionados cada vez mayor, especialmente tras su eliminación de la Liga de Campeones. El entrenador confirmó que Heorhiy Sudakov y Armindo Bruma están fuera, y se espera que este último esté de baja durante seis semanas. Mourinho también abordó el dilema táctico que rodea a Dodi Lukebakio, explicando por qué algunos jugadores como Petar Ivanovic están siendo utilizados fuera de sus posiciones naturales para cubrir estas ausencias críticas.
Explicó en detalle el estado físico de su plantilla: «Sudakov llegó lesionado a Madrid, con muy pocas posibilidades de jugar. Lukebakio no está lesionado, pero se encuentra en una situación que no es fácil. En Madrid, solo pudo jugar los últimos 10 minutos del partido. Ivanovic entró para dar velocidad por la banda izquierda, atacar más ese espacio y ser una presencia más en el área».
