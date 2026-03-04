¡Jesse Lingard está a punto de volver! El exjugador del Manchester United está a pocos días de debutar con el Corinthians tras su primera sesión de entrenamiento con el equipo brasileño

Según el medio brasileño Globo, el fichaje de Lingard por Brasil está llegando a su fase final, ya que el exdelantero del Manchester United se ha incorporado oficialmente a su nuevo equipo. El jugador de 33 años fue visto el miércoles en el CT Joaquim Grava, en lo que supuso su primer día en las instalaciones del gigante sudamericano tras su salida del Seúl.

Mientras el resto de la plantilla saltaba al césped bajo la atenta mirada del entrenador Dorival Junior, Lingard se quedó en el interior. Se centró en un programa de fuerza y acondicionamiento físico diseñado a medida para acelerar rápidamente su forma física, mientras se prepara para embarcarse en esta nueva y audaz etapa de su carrera tras convertirse en agente libre en diciembre.