¡Jeremie Frimpong puede volar! El Liverpool necesita que el lateral se mantenga en forma y aporte un factor X para garantizar un puesto entre los cinco primeros

Aún así, mientras Isak sigue fuera de juego por una fractura en la pierna, Ekitike está brillando en la delantera y Frimpong por fin está disponible para volver a ser titular tras su alentador regreso contra el West Ham el fin de semana. Como era de esperar, Slot se muestra reacio a correr riesgos con Frimpong, dado que Conor Bradley no volverá a jugar esta temporada y el pobre Gómez es muy frágil.
«No creo que la única posición en la que tuvimos problemas fuera la de lateral derecho», declaró el exentrenador del Feyenoord antes del partido del martes en Molineux. «Creo que ha sido en más posiciones, pero la de lateral derecho es probablemente la que más destaca. Por lo tanto, tener a Jeremie de vuelta es muy bueno, pero [gestionar sus minutos] es algo que se te pasa por la cabeza».
Y más aún cuando el Liverpool volverá esta semana a jugar cada tres o cuatro días durante una serie de partidos cruciales antes del parón internacional, que incluye un enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones con el Galatasaray, así como partidos contra equipos en apuros como el Wolves y el Tottenham, que simplemente hay que ganar para asegurar un puesto entre los cinco primeros de la Premier League.
«Hay que tener en cuenta todas esas cosas, especialmente con los jugadores que regresan de una lesión», dijo Slot. «Pero también sabemos la importancia que tiene cada partido y prefiero tener este problema, gestionar los minutos que le puedo dar, a verlo con el equipo médico haciendo su recuperación».
De hecho, la importancia de la disponibilidad de Frimpong no puede ser subestimada. Ha participado en cinco goles en sus últimas seis apariciones en todas las competiciones y, como escribió recientemente el exjugador del Liverpool John Aldridge en el Liverpool Echo, «Frimpong ofrece algo diferente a nuestros otros jugadores. Es muy rápido, es eléctrico».
De hecho, el veloz holandés es un auténtico revulsivo y un potencial salvador de la temporada, siempre y cuando consiga mantenerlo en forma...