«Irrelevante»: Eddie Howe responde con irritación a los rumores que vinculan a Anthony Gordon con un traspaso al Arsenal
Gordon, pretendido por el Liverpool, el Arsenal y el Manchester United.
El Arsenal, líder de la Premier League, también ha mostrado interés por el extremo de los Magpies, mientras que se cree que el Manchester United está siguiendo de cerca a Gordon. El jugador de 25 años, que recientemente marcó cuatro goles en la victoria del Newcastle sobre el Qarabag en la eliminatoria de la Liga de Campeones, firmó una extensión de contrato a largo plazo con el Newcastle en octubre de 2024 y aún le quedan cuatro años para cumplir dicho contrato.
Eso no ha impedido que los rivales del Newcastle muestren su interés por Gordon, a pesar de una temporada por debajo del nivel habitual en cuanto a goles se refiere. De hecho, Gordon solo ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias en 21 partidos de liga en la temporada 2025-26.
Antes del partido del Newcastle contra el Everton este fin de semana, se le preguntó a Howe sobre los rumores que rodean el futuro de Gordon en el club, a lo que el exentrenador del Bournemouth respondió que eran «irrelevantes».
Últimos rumores «noticias» para Howe
Howe admitió que no puede hacer nada para detener los rumores sobre el futuro de Gordon en el club, pero que el extremo no se verá afectado por los rumores sobre su salida en verano. El viernes, Howe declaró: «No estoy seguro de que pueda hacer mucho al respecto. No he visto la noticia, así que es nueva para mí. Pero estamos a mitad de temporada, en medio de algunos de los partidos más importantes de su carrera y quién sabe qué va a pasar a nivel internacional con él en verano.
No tiene tiempo para mirar a izquierda o derecha, tiene que estar totalmente concentrado en seguir adelante y en el próximo partido, e intentar dar lo mejor de sí mismo.
Me ha impresionado mucho en las últimas semanas, creo que está en un buen momento. Jugando en una posición central, creo que lo ha hecho muy bien y queremos que continúe con esa buena forma».
Al técnico de 48 años también se le preguntó si los nuevos rumores sobre su salida del Newcastle podrían tener un impacto negativo en el rendimiento de Gordon, pero Howe admite que las especulaciones son algo inherente al mundo del fútbol.
La especulación «viene con el territorio».
Sobre los recientes rumores sobre la salida de Gordon y si el extremo se vería afectado, Howe continuó: «Solo si lo lee, supongo. En esta época siempre hay rumores y especulaciones.
Probablemente no veo el 90 % de ellos, estoy seguro de que los jugadores ven más que yo. Pero creo que es algo inherente a ser un jugador de primer nivel y jugar a este nivel, que siempre habrá especulaciones.
Creo que hay que sacárselo de la cabeza y centrarse en el fútbol, porque, como sabemos por nuestro calendario, hay tantos partidos que no hay tiempo para distracciones. Tenemos que estar totalmente concentrados en cada partido.
Creo que en realidad es irrelevante. Depende de cómo lo acepten los jugadores. Si los jugadores lo absorben y les afecta, entonces, por supuesto, es algo negativo. Pero creo que se volverán lo suficientemente fuertes como para ignorarlo y concentrarse en jugar.
Y creo que estas cosas solo cobran importancia cuando se abre el mercado de fichajes, y para mí es entonces cuando los jugadores deben pensar en su futuro, si es que deben hacerlo. Porque, mientras tanto, todo lo que hacen entre medias afecta a su futuro. Y lo único que pueden hacer es jugar al máximo nivel, y eso es lo que les animo a hacer».
El Newcastle busca mejorar su mala racha en la liga
El Newcastle, que el viernes se enfrentará al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, intentará prolongar su impresionante racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos.
Sin embargo, Howe solo ha conseguido una victoria en los últimos seis partidos de liga, mientras que ha perdido cuatro de los últimos cinco en la máxima categoría del fútbol inglés tras la derrota por 2-1 del pasado fin de semana en Manchester City.
El Newcastle tiene ahora dos partidos consecutivos en casa, ya que el ganador de la EFL Cup 2025 recibirá al Everton y luego al Manchester United en St. James' Park en los próximos días.
