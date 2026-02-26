¿Injustamente difamado o calcio en crisis? El éxito del Atalanta no debería distraer la atención de los fracasos de los principales equipos italianos en la Liga de Campeones

El simbolismo de Christian Vieri y Ronaldo acudiendo a ver cómo el Inter era eliminado de la Liga de Campeones por el Bodo/Glimt no pasó desapercibido para nadie. Puede que el Nerazzurri sea el equipo más fuerte de la Serie A en este momento, pero el fútbol italiano ya no produce delanteros de talla mundial como el antiguo ídolo de la Azzurri ni ficha a superestrellas como «Il Fenomeno».

Como bromeó Thierry Henry en el estudio de CBS Sports antes del inicio del partido: «¡Les vendría bien contar con ustedes dos esta noche!». Ronaldo respondió: «¡Quizás podríamos jugar cinco minutos!». ¡Los aficionados del Inter probablemente habrían aceptado esa oferta!

Más de 70 000 de ellos, casi el doble de la población de Bodo, habían acudido al San Siro con la esperanza de ver a su equipo demostrar que el césped artificial había sido el problema en la sorprendente derrota por 3-1 de la semana pasada en el partido de ida. En cambio, fueron testigos de cómo un equipo noruego daba un recital en «La Scala del Calcio» por segunda vez en tres meses, ridiculizando por completo al fútbol italiano.

La leyenda de la Juventus, Alessandro Del Piero, bromeó diciendo que estaba a punto de llorar antes de los partidos de vuelta de la ronda de play-off, dado que los tres equipos italianos iban por detrás en el marcador global y el actual campeón del país, el Nápoles, ni siquiera había conseguido salir de la fase de grupos. Sin embargo, la leyenda de la Juventus argumentó que «no todo es tan malo como parece». Y tenía razón. Al menos en el caso del Atalanta, al que realmente no se le debería juzgar con la misma dureza que al Inter, la Juve o el Nápoles.

«Este es un partido que pasará a la historia, no solo aquí en Bérgamo para todos los aficionados del Atalanta, sino para el fútbol italiano en su conjunto», declaró el entrenador Raffaelle Palladino a Sky Sport Italia. «He oído muchos comentarios sobre el fútbol italiano y creo que hay que protegerlo, sobre todo desde dentro. Somos demasiado duros cuando las cosas no van bien, necesitamos críticas más constructivas, ser un poco más positivos, y eso lo hemos demostrado esta noche».

Sin embargo, el Atalanta es una rareza en Italia: un club maravillosamente gestionado, famoso por su capacidad para identificar y desarrollar a jóvenes jugadores para luego venderlos con un enorme beneficio, al tiempo que se mantiene competitivo en la Serie A y en Europa. De hecho, la derrota de La Dea ante el aparentemente imbatible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League de 2024 fue la culminación de un ambicioso proyecto a largo plazo, basado en la realidad económica del fútbol moderno, que proporcionó el modelo perfecto a seguir para otros equipos de la Serie A.

Sin embargo, aunque el Bolonia y el Como, que cuenta con una gran financiación, también están demostrando lo que se puede conseguir con una estrategia clara y coherente, los principales equipos italianos no son ni mucho menos tan astutos, estables o incluso exitosos.