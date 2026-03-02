AFP
Ian Wright, «nervioso» antes del partido contra el Brighton, expresa su gran preocupación por el «inquietud» del Arsenal
El Arsenal se impone al Chelsea, con 10 jugadores, en un tenso encuentro.
Los Gunners golpearon primero cuando William Saliba remató de cabeza un córner, pero los equipos llegaron al descanso empatados debido a un desafortunado gol en propia puerta de Piero Hincapie. Jurrien Timber acabó dando la victoria a su equipo con un cabezazo en el minuto 66, aunque el final no fue nada cómodo para los locales. El Arsenal tuvo que superar un caótico tramo final, sobreviviendo a un empate de Liam Delap que fue correctamente anulado por fuera de juego. Wright señaló que el equipo visitante siguió poniendo a prueba a David Raya en los últimos minutos, incluso después de quedarse con 10 hombres tras la expulsión de Pedro Neto por doble amarilla.
Wright se preocupa por los nervios del Arsenal al final del partido.
En declaraciones a Premier League Productions, la leyenda del Arsenal Wright no se contuvo en su valoración de los últimos compases del partido. Dijo: «El Chelsea, una vez que se quedó con 10 hombres, empezó a jugar. Fue preocupante. El Arsenal mostró esos nervios, esos nervios tensos en los últimos compases del partido, necesita aprovechar las oportunidades antes para poder relajarse en esta fase. Ahora solo tiene que ganar, especialmente los partidos en casa. No es algo que te infunda mucha confianza, pero es una victoria».
El exdelantero de Inglaterra está especialmente preocupado por el próximo partido contra el Brighton, ya que teme que vuelvan a surgir los mismos problemas. Expresó su creciente ansiedad afirmando: «Estamos viendo que en la segunda parte de los partidos se puede ganar al Arsenal. El Chelsea tenía 10 hombres, estaría bien averiguar qué le pasa al Arsenal en la segunda parte. Se reduce a «hacer el trabajo» y estoy contento de que se haya hecho, pero voy a estar nervioso por el próximo partido porque lo estoy viendo de nuevo en la segunda parte».
Controversia sobre el VAR y decisiones arbitrales
A la frustración de Wright se sumó una controvertida decisión del VAR que favoreció al Arsenal cuando el balón pareció golpear el brazo de Declan Rice dentro del área. Wright confesó que le sorprendió que no se pitara penalti a favor de los Blues, señalando que Rice parecía estar sujetando a Joao Pedro en ese momento. «Decs lo está sujetando. Tiene el brazo levantado y ahora lo mueve hacia arriba. Cuando lo vi, pensé que iban a pitar penalti. Pero luego no sabes lo que van a hacer ahí arriba. Si nos fijamos en el penalti que le han pitado hoy al Manchester United, creo que es claramente penalti».
El Centro de Partidos dela Premier League aclaró el incidente a través de un comunicado en las redes sociales, defendiendo la decisión del árbitro de continuar con el juego. Explicaron: «La decisión del árbitro de no pitar penalti fue revisada y confirmada por el VAR, que consideró que no hubo falta de mano sancionable, ya que Rice estaba disputando el balón con un rival cuando este le golpeó en el brazo». Independientemente de la explicación, fue otro momento que dejó al público del Emirates, y a Wright, con una gran sensación de inquietud por la falta de control que está ejerciendo el líder de la liga.
El mensaje táctico de Arteta y la heroicidad de Raya
Mikel Arteta intentó utilizar el recuerdo de la contundente victoria por 4-1 de su equipo en el derbi del norte de Londres contra el Tottenham para motivar a sus jugadores en el descanso, aunque el rendimiento en la segunda parte no estuvo a la altura. El español reveló el mensaje que dio en el vestuario tras el pitido final: «Empezamos muy bien el partido, la primera parte fue muy, muy dominante. Creo que la diferencia, el marcador, debería haber sido mayor. Pero estábamos 1-1 [en el descanso]. El partido seguía. Les recordé que estábamos exactamente en la misma situación contra los Spurs hace siete días en ese vestuario. Les dije: "Mirad lo que pasó en la segunda parte, así que vamos a volver a hacerlo". Pero probablemente tendremos que pasar por algunos momentos difíciles para ganarnos el derecho a ganar el partido. Sin duda, lo hicimos».
En los últimos momentos, el Arsenal confió en Raya para que les sacara del apuro, y el portero realizó una sensacional parada para evitar que un centro de Alejandro Garnacho se colara por la esquina más lejana. Arteta admitió que la intervención del portero fue un salvavidas para sus propios niveles de estrés. Dijo: «Él (Raya) es un portero que sabe mantener la concentración y decidir un partido de fútbol cuando es necesario, porque a veces no participa en absoluto y, de repente, en una jugada, tienes que estar ahí, y eso es muy, muy difícil de hacer. La parada que hizo en la última jugada... es un centro, no un disparo, pero terminó con una parada increíble. Yo tenía el ángulo adecuado y mi corazón casi se detuvo, pero la mano de David estaba allí para devolverlo a la vida».
