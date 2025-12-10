'Hay más en la vida' - Gareth Bale, ex figura del Real Madrid y Tottenham, revela la razón emocional por la que se retiró del fútbol con el mensaje de 'la gente no sabe por lo que está pasando nadie'

En una charla con GQ Magazine, Bale reveló cómo la mala salud de su padre lo impulsó a dejar el fútbol con solo 33 años. Dijo: "Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de jugar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Mi padre enfermó y eso jugó un papel fundamental en mi decisión. La gente no sabe por lo que está pasando alguien en casa, pero pronto me di cuenta de que hay más en la vida que solo fútbol. [Mi padre] sacrificó todo cuando yo era más joven. Me llevaba a todas partes. Sin mi padre y mis padres, no estaría donde estoy hoy."

Agregó: "Logré tanto en mi carrera que jugar en un Mundial era prácticamente lo último que quería lograr. No nos fue increíblemente bien, pero era la primera vez en 64 años. Después de eso, no sentí que me quedara nada más por lograr, en términos de objetivos."

