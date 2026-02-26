Pearce ha afirmado con rotundidad que el jugador más importante de Inglaterra es Marc Guehi, fichado por el City en enero. El exdefensa del Crystal Palace ha disputado 26 partidos con su selección y ya ha jugado a las órdenes del entrenador Thomas Tuchel, aunque se perdió las victorias sobre Serbia y Albania por una lesión en el tobillo.

Ahora, Pearce ha elogiado sus habilidades antes del torneo que se celebrará al final de la temporada, y ha declarado a Betway: «La capacidad de leer el juego es muy importante. Se podría decir que todos los jugadores pueden hacerlo. Pero la forma en que juega el Manchester City, cuando se despliega y adelanta a sus hombres en la línea de ataque, a veces puede ser vulnerable al contraataque. Mark Guehi tiene la capacidad de manejar situaciones de uno contra uno.

En el partido del domingo contra el Newcastle, probablemente hubo dos o tres ocasiones en las que el City sufrió contraataques por la velocidad de (Anthony) Gordon y (Anthony) Elanga, pero él supo manejar esas situaciones y eso es fundamental. Además, en el descanso, sacaron a Abdukodir Khusanov para aprovechar su velocidad y hacer frente a esa situación. No diría que Guehi es un velocista, pero lee muy bien el juego y se da un margen extra.

«Así que, desde el punto de vista de Guehi, para mí es el primer nombre en la lista de la selección inglesa para este verano y una incorporación increíble para el Manchester City. Si algo inclina la balanza a su favor en la lucha por el título de liga este año, podría ser él».