Hansi Flick aborda la reacción de Lamine Yamal al ser sustituido, consciente de que las decisiones del entrenador del Barcelona siempre suscitarán críticas
Echa un vistazo al intenso escrutinio en Barcelona.
Yamal fue noticia en el reciente enfrentamiento contra el Levante por su airada reacción al ser sustituido, a pesar de que Flick afirmara que su respuesta fue «normal».
El entrenador del Barcelona ha vuelto a reflexionar sobre el incidente y ha reconocido que todas las decisiones tácticas que toma son amplificadas por los medios de comunicación y la afición. Se refirió específicamente a la conversación en torno a las expresiones faciales del joven extremo tras las recientes sustituciones. Flick señaló que, aunque el ruido puede ser abrumador, no es más que una consecuencia de la importancia del club. «En Barcelona, si un jugador o un entrenador dice o hace algo, se genera mucho ruido fuera. Eso ocurre porque todo el mundo está pendiente del Barça. Al principio parecía que todo era negativo debido a los comentarios. Y el fútbol es para disfrutarlo, de forma positiva», explicó Flick.
Gestionando a las superestrellas de La Masía
Flick no dudó en defender su derecho a rotar a su plantilla, incluso cuando se trata de la joya de la cantera. Insistió en que las reacciones de los jugadores son naturales, pero destacó la importancia del colectivo por encima del individuo. «Aquí en el Barça ya sabemos que si sustituyo a Lamine, todos miran para ver qué hace, cuál es su reacción, cuando esto forma parte del juego. Es normal que, como futbolista, cuando sales del campo no estés satisfecho, pero al final hay otro jugador que también merece jugar y hay que aceptarlo. Pero lo entiendo», añadió el alemán.
El entrenador expresó su satisfacción por trabajar con un grupo de jugadores que, en su mayoría, proceden de La Masía, y citó su unidad como una de sus principales fortalezas. Destacó cómo Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, entre otros, funcionan como una unidad cohesionada. Flick comentó: «Lo más importante son los jugadores y los entrenadores están aquí para ellos, para ayudarles a mejorar, a crecer, para que haya competencia a diario. Se puede ver cómo Lamine, Cubarsí, Bernal... actúan de la misma manera, como un equipo, que es lo más importante y lo que hace diferente al Barça. Ser una unidad, entrenar al 100 % para jugar al 100 % cuando llega el partido. Me encanta ver un equipo tan joven, con algunos futbolistas expertos, con ganas de mejorar, y eso se nota en cómo celebran cada trofeo o incluso después de un partido ganado: se hacen una foto; eso me sorprendió. Describe a estos jugadores, que les gusta competir y celebrar cuando compiten bien».
A la caza de una remontada histórica en la Copa del Rey
Aparte de los asuntos personales, Flick está centrado en remontar el 4-0 en contra frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. A pesar de la difícil tarea que tienen por delante, el entrenador se mantiene optimista sobre la posibilidad de alcanzar la final con una remontada sensacional en el partido de vuelta.
«Es difícil, pero no imposible. Tenemos que creer, eso es lo primero. Somos capaces de remontar y darlo todo durante 90 minutos o más. Tenemos que luchar por el equipo, por el club, por los aficionados y, por supuesto, tener a los aficionados de nuestro lado, todos juntos. Llegar a la final de la Copa sería casi un sueño», afirmó.
El ambiente en el Camp Nou será fundamental para el partido de vuelta del 3 de marzo. Flick pide una conexión total entre la grada y el campo para hacer posible lo imposible. «Por eso el Camp Nou es tan importante. No hemos perdido y queremos seguir así. Intentaremos remontar. Jugando en casa todo es posible. Cuando hay conexión entre el equipo y la afición es fantástico. Lo necesitaremos el 3 de marzo. Para eso tienen que venir y disfrutar. Todo es posible si estamos juntos».
Mirando hacia un futuro brillante en Cataluña
Mientras se prepara para su partido número 100, Flick ha dado varias pistas de que está haciendo planes a largo plazo junto con el director deportivo Deco. Aunque se enorgullece de su enfoque diario, el alemán ya está sentando las bases para la próxima temporada. «Voy partido a partido, día a día, que es lo mejor que se puede hacer como entrenador, seguir el camino. Jugamos en todas las competiciones y queremos ganar títulos. Pero también es importante que en este club miremos hacia la próxima temporada y hacia todo lo que vendrá. Aprecio mucho el trabajo de Deco, de mi equipo técnico. Para mí es importante mirar al futuro con optimismo. Para mí es importante sentir la confianza», reveló Flick.
Reflexionando sobre su etapa al frente del equipo, Flick recordó las instrucciones que le dio el presidente Joan Laporta a su llegada. Para el Barcelona no solo importa el resultado, sino también la filosofía. «Debes saber lo que significa el FC Barcelona, su identidad, su estilo de juego. El presidente ya me dijo el primer día que no solo hay que ganar, sino que también importa cómo se gana, y eso es lo que yo creo», concluyó Flick.
