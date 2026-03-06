Getty/GOAL
¿Ha eclipsado Kylian Mbappé a Thierry Henry? El excompañero y compatriota de la leyenda del Arsenal explica el debate sobre las «generaciones»
Iconos franceses: de Platini a Mbappé, pasando por Henry
Así ha sido a lo largo de la historia, con los aficionados mostrando sus colores en los mástiles que se plantaron durante las épocas en las que su afición se estaba formando o estaba en su apogeo. Los héroes de la infancia siempre nos llegan al corazón un poco más que los iconos actuales.
Sin embargo, el debate animado forma parte del deporte profesional. La vida sería bastante aburrida si todo el mundo compartiera la misma opinión y nunca encontrara nada sobre lo que discutir. En los círculos futbolísticos, a menudo se es del «equipo X» o del «equipo Y», sin que haya mucho terreno común.
En lo que respecta a los ídolos franceses, Raymond Kopa y Michel Platini allanaron el camino para Zinedine Zidane y Henry, y desde entonces esas coronas han pasado a manos de jugadores como Paul Pogba y Mbappé.
¿Ha superado Mbappé a Henry en el debate sobre quién es el icono francés?
En el caso de Mbappé, ganó un título mundial cuando aún era adolescente y marcó un hat-trick contra Argentina en la final del Mundial de 2022. Está a punto de convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia y seguirá compitiendo por los premios nacionales y continentales más prestigiosos con el Real Madrid, uno de los grandes de La Liga.
Puede que nunca supere a Platini y Zidane en cuanto a su estatus de leyenda en Francia, pero ¿está superando a Henry? Aliadiere, en declaraciones a SportsbookReview.com, conocido por listar y revisar ofertas como el código de bonificación deBetMGM, respondió a GOAL cuando le plantearon esa pregunta: «Sabes, es difícil. Creo que, para mí, es una cuestión de generaciones. Recuerdo que mi padre siempre decía que, para él, era Platini. Platini era el mejor jugador. Y yo le decía: "Papá, Zidane es mejor que Platini". Y él respondía: "No, no lo es". Y yo haré lo mismo.
Thierry Henry es el mejor que he visto nunca. Y nadie superará jamás a Thierry Henry. Para mí, el único era R9, Ronaldo. Por eso podrías traerme a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo, porque crecí viendo a R9 y a Thierry, y jugué con Thierry y lo veía todos los días en los entrenamientos. Para mí, siempre serán los mejores. No importa quién rompa su récord y quién marque más goles que ellos. Para mí, siempre serán los mejores.
«Ahora tengo un hijo de 14 años y para él lo más importante son Lamine Yamal y Mbappé. Y yo le digo: "¡No, ellos no están al nivel de los jugadores a los que yo admiraba cuando era niño!". Todos somos más o menos iguales, pero siempre es una buena conversación».
¿Llegará Mbappé a ser el mejor futbolista francés de todos los tiempos?
Frank Lebeouf, compañero de Henry en la selección campeona del Mundial de 1998, es otro de los que cree que Mbappé siempre estará destinado a actuar a la sombra de sus ilustres compatriotas. Cuando sele preguntóaGOALsi Mbappé llegaría a disfrutar del estatus de mejor jugador de todos los tiempos en su país natal, respondió: «Rotundamente no. No se puede comparar. Es difícil comparar carreras y épocas. Pero lo que Zizou es capaz de hacer, además de ser un gran jugador, es la forma en que se comportó, incluso con los errores de 2006, la gente lo ama.
Kylian Mbappé ha tenido algunas controversias en su vida privada, lo que ha provocado el enfado de algunas personas en Francia. Nunca alcanzará el nivel de Zidane, y probablemente nadie lo alcanzará. Michel Platini en su momento y Raymond Kopa antes que él, esos jugadores son iconos. Solo al final de su carrera veremos si Mbappé puede situarse al mismo nivel.
«Es un gran jugador. Sin duda, un gran jugador y un tipo inteligente. Estoy muy orgulloso de él. Pero tiene que esforzarse más en el campo para que yo piense: "Vaya, qué jugador". Es un gran rematador. El Real Madrid tiene mucha suerte de tenerlo esta temporada, de marcar goles en casi todos los partidos. Pero sigo necesitando un poco más de él, por ejemplo, cuando pierde el balón, que corra un poco más atrás, solo un poco, y demuestre que quiere ayudar a sus compañeros. En los tiempos modernos, todo se basa en las estadísticas, en cuántos goles marcas, cuántos pases das, cuántas carreras haces, y para mí Kylian Mbappé es el mejor ejemplo de lo que es el fútbol moderno en este momento. Yo no pertenezco a eso, así que quiero ver más de él».
Mbappé se recupera de una lesión en la cuenta atrás para el Mundial de 2026.
Mbappé se encuentra actualmente recuperándose de una lesión, lo que le ha dejado fuera de juego con el Real Madrid y ha suscitado dudas sobre si podrá participar en el esperado partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.
Es posible que se vea obligado a perderse los partidos amistosos internacionales a finales de marzo, pero espera estar en forma y a pleno rendimiento cuando comience otra aventura en la Copa del Mundo, en la que aspira a convertirse en el primer jugador de la historia en ganar dos veces ese trofeo.
