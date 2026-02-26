«Ha cambiado»: Roberto Martínez explica por qué Cristiano Ronaldo «no le preocupa» alcanzar la meta de los 1000 goles

Sin embargo, Martínez insiste en que Ronaldo ya no se centra en su cuenta goleadora. En declaraciones a The Overlap, presentado por Sky Bet, afirmó: «Cristiano, desde que llegué en 2023, ha sido ejemplar. Ha sido un capitán que ha servido de ejemplo para todos. Para mí, esto ha quedado muy claro. En cuanto al fútbol, el Cristiano actual no es el Cristiano de su primera etapa en el Manchester United.

No es un extremo, no es un jugador que necesite ser muy disciplinado, el número 9, es nuestro rematador. Tiene que estar preparado para hacer esas carreras entre la línea defensiva, especialmente en el área. Ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos.

Hablan de los 1000 goles. A él no le preocupan los 1000 goles. ¿Qué diferencia hay para mí entre marcar 1050 o 950? Soy el mismo jugador y ahora se ha vuelto un poco diferente en el último tercio. Creo que aprecia que atraiga a dos jugadores, que abra un espacio para poder tomar mejores decisiones, cuándo y cuándo no.

Es cierto que ha cambiado. Este no es el jugador de 25, 26 años al que había que impulsar. Para ser un jugador que consiguió más goles que partidos jugados con el Real Madrid».