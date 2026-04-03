Guardiola: «Salah es uno de los grandes... y se merece una gran despedida»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha elogiado el legado del egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool.

Mohamed Salah se prepara para dejar el Liverpool al final de la presente temporada, tras pasar nueve años en Anfield.

El Liverpool visita al Manchester City mañana sábado, en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Guardiola declaró en la rueda de prensa, publicada en la web del City: «Salah es uno de los grandes, gracias a sus números y a la constancia de su nivel».

Y añadió: «Qué jugador y qué persona tan maravillosa. Goles y asistencias decisivas. Una auténtica leyenda del Liverpool y de la Premier League por todo lo que ha aportado».

Y continuó: «Es un buen momento para despedirse de él, y se merece un gran reconocimiento por lo que ha aportado al mundo del fútbol, especialmente en este país».