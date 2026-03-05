AFP
Traducido por
Golpe para el Bayern de Múnich, ya que Harry Kane queda DESCARTADO para el próximo partido, lo que merma las esperanzas del capitán de Inglaterra de batir el récord goleador de Robert Lewandowski
Una lesión frena el avance del Bayern en la Bundesliga
El exjugador del Tottenham ha estado en un estado de forma sensacional en Baviera, transformando el ataque del Bayern desde su llegada en 2023. Actualmente suma 30 goles en la liga tras solo 24 partidos, manteniendo un promedio goleador que ha puesto en alerta a los libros de récords.
Tras haber conseguido recientemente su cuarto doblete consecutivo en la liga durante la dramática victoria por 3-2 sobre el Borussia Dortmund, Kane parecía imparable. Sin embargo, el entrenador del Bayern, Kompany, admitió que el delantero no estará disponible para el partido contra el Mönchengladbach debido a una lesión en la pantorrilla.
- Getty Images Sport
Kompany mantiene la calma.
En la rueda de prensa previa al partido, Kompany explicó el estado de sus jugadores. Según se cita en la página web oficial del club, dijo: «Hiroki Ito está fuera, Alphonso Davies está fuera y Harry Kane está fuera. Sufrió un golpe en la pantorrilla y aún no se ha recuperado. Solo es un golpe, nada grave por el momento, pero quizá necesitemos un día más para que pueda participar». Estamos bastante tranquilos. Por supuesto, nos hubiera gustado que Harry pudiera jugar, pero estas cosas pasan».
La caza de los 41 goles
Kane se encuentra actualmente a 11 goles del récord establecido por Lewandowski durante la temporada 2020-21. El capitán de Inglaterra ha expresado abiertamente el respeto que siente por el internacional polaco, especialmente teniendo en cuenta que Lewandowski logró la hazaña en solo 29 partidos.
Cuando se le preguntó si su objetivo era superar el récord goleador de Lewandowski, Kane respondió a los periodistas tras el partido contra el Dortmund: «Por supuesto. Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Todavía quedan muchos partidos por jugar. Tengo que intentar ser constante durante ese periodo. A finales de abril o principios de mayo veremos si es posible. Pero, por supuesto, ahora mismo está ahí, y solo tengo que hacer lo que hago».
- Getty Images Sport
Navegando hacia el título y el éxito en la Liga de Campeones
La ausencia de Kane es claramente perjudicial para el ataque del Bayern, que actualmente tiene una ventaja de 11 puntos en lo más alto de la tabla de la Bundesliga. Sin embargo, Kompany intentará mantener motivada a su plantilla para conservar el primer puesto y mantener vivas sus esperanzas europeas. Tras enfrentarse al Mönchengladbach el viernes, los bávaros se prepararán para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta la próxima semana.
Anuncios