Golpe para el Bayern de Múnich, ya que Harry Kane queda DESCARTADO para el próximo partido, lo que merma las esperanzas del capitán de Inglaterra de batir el récord goleador de Robert Lewandowski

El exjugador del Tottenham ha estado en un estado de forma sensacional en Baviera, transformando el ataque del Bayern desde su llegada en 2023. Actualmente suma 30 goles en la liga tras solo 24 partidos, manteniendo un promedio goleador que ha puesto en alerta a los libros de récords.

Tras haber conseguido recientemente su cuarto doblete consecutivo en la liga durante la dramática victoria por 3-2 sobre el Borussia Dortmund, Kane parecía imparable. Sin embargo, el entrenador del Bayern, Kompany, admitió que el delantero no estará disponible para el partido contra el Mönchengladbach debido a una lesión en la pantorrilla.