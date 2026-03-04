AFP
Golpe para el Barcelona, ya que Alejandro Balde se perderá los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, mientras que el club de la Liga ofrece información actualizada sobre la lesión de Jules Koundé
El choque contra el Newcastle se cierne sobre un Blaugrana mermado
El momento no podría ser peor para los blaugranas. Aunque siguen liderando la tabla de la Liga con cuatro puntos de ventaja, la pérdida de sus laterales titulares amenaza con frenar su impulso. Especialmente preocupante es la disponibilidad de ambos jugadores para el próximo partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle United. Con una apretada agenda nacional también en el horizonte, Flick debe ahora encontrar la manera de reforzar una defensa que ya ha sido objeto de mucho escrutinio esta temporada.
Golpe de gracia para Balde y Koundé
Los informes médicos publicados por el club pintan un panorama preocupante para los fieles del Camp Nou. En el primero de dos comunicados oficiales separados, el club detalló los detalles de la lesión de Koundé, afirmando: «El jugador del primer equipo Jules Koundé ha sufrido una lesión en el tendón de la corva (bíceps femoral) del muslo izquierdo. Su recuperación determinará su disponibilidad».
En otro comunicado en el que se abordaba un segundo golpe para la línea defensiva, el club afirmaba: «El jugador del primer equipo Alejandro Balde ha sufrido una lesión en el tendón de la corva distal (bíceps femoral) del muslo izquierdo. Las pruebas indican que el proceso de recuperación durará aproximadamente cuatro semanas».
Koundé se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras solo 11 minutos de partido en el choque de la Copa del Rey, aparentemente agarrándose la pierna con evidente frustración antes de ser sustituido. Balde, que entró en juego para ayudar en la reorganización táctica, tampoco pudo terminar el partido. El internacional español se perderá ahora una parte crucial de la temporada, incluidas las dos eliminatorias europeas contra el Newcastle, ya que se espera que su recuperación se prolongue hasta bien entrado el mes de abril.
Raphinha mantiene el optimismo en medio de la crisis de lesiones
A pesar de la decepción por la eliminación de la Copa del Rey y la creciente lista de lesionados, el capitán del club, Raphinha, ha instado a sus compañeros a mantener la intensidad mostrada en su última actuación. El extremo brasileño, que marcó de penalti contra el Atlético, cree que el equipo aún es capaz de lograr un final histórico en la temporada 2025-26.
«Me voy muy orgulloso de este equipo», declaró Raphinha en la zona mixta tras el pitido final. «Si seguimos jugando así, tendremos un final de temporada espectacular. La verdad es que creo que somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a la afición, que ha estado espectacular. Cuando jugamos en casa, necesitamos sentir a la afición. Es algo importante para nosotros. Creo que la afición está orgullosa. Lo hemos dado todo. El Atlético lo ha hecho muy bien. Hemos hecho todo lo posible, solo nos ha faltado un poco. Estamos decepcionados por no pasar a la final, pero con más conclusiones positivas que negativas. La intensidad con la que hemos entrado, las ganas de remontar... El Atlético lo ha rematado en el primer partido, hay que reconocer su mérito».
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
Flick se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para reorganizar su línea defensiva antes del viaje a San Mamés el sábado. Con Balde fuera de juego, se espera que Joao Cancelo vuelva al lateral izquierdo de la defensa. El regreso de Eric García tras su sanción supondrá un alivio en el centro del campo, lo que podría permitir al sustituto de Koundé adaptarse a un ritmo más natural junto a Ronald Araujo. La profundidad de la plantilla se pondrá a prueba hasta el límite, ya que tendrán que lidiar con la presión de la lucha por el título y una campaña europea de alto riesgo.
La acumulación de lesiones en posiciones clave está ejerciendo una enorme presión sobre el banquillo del equipo catalán. Flick ya ha tenido que lidiar con periodos sin Frenkie de Jong y Robert Lewandowski esta temporada, demostrando un nivel de flexibilidad táctica que volverá a ser necesario. Por ahora, la atención se centra en la naturaleza clínica de la Liga de Campeones. Sin la velocidad de Balde en el desdoblamiento, el Barça podría tener que ajustar su enfoque ofensivo contra un disciplinado Newcastle.
