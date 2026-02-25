«El cambio realmente comienza con un liderazgo extraordinario en la cúpula y con lo que Gianni ha hecho en términos de liderazgo e inclusión», dijo Brady sobre Infantino. «Creo que Gianni es un hombre del pueblo y siempre está ahí fuera celebrando lo mejor de este deporte. Creo que ha hecho grandes contribuciones al mundo del fútbol. Y al tener la oportunidad de conocerlo y comprender el tipo de persona que es, los valores que representa, creo que eso realmente se refleja en los objetivos más amplios de lo que es el fútbol. El fútbol es para todos. Es una oportunidad para que todos nos conectemos, a nivel mundial, a través de algo que nos encanta».

La descripción que Brady hace de Infantino como «hombre del pueblo» ha sorprendido a quienes consideran que el presidente de la FIFA está cada vez más alejado de los participantes reales de este deporte. Mientras que el icono de la NFL alababa una visión de «inclusión», Infantino ha desatado la indignación mundial al sugerir que la prohibición internacional de Rusia debería levantarse «definitivamente», una postura que muchos consideran que socava la respuesta unificada del deporte ante la agresión geopolítica. Esto, junto con la desconcertante decisión de otorgar el primer Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump durante una ceremonia de sorteo que supuestamente infringió las propias políticas de neutralidad política de la FIFA.

El respaldo de Brady a Infantino pone de relieve un cambio en la forma en que se comercializa el torneo para el público nacional de Estados Unidos. Con la ampliación de la competición a 16 ciudades anfitrionas y 48 equipos, el énfasis en la «inclusión» se ha convertido en un tema central del mandato del presidente de la FIFA. Al alinearse con el organismo rector del deporte, Brady está ayudando a salvar la brecha entre los deportes tradicionales estadounidenses y el «deporte global», reforzando la idea de que la edición de 2026 será el evento más accesible y visto en la historia de este deporte.