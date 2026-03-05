Getty Images Entertainment
Gareth Bale apoya al «genial» exentrenador del Real Madrid para el puesto en el Manchester United, ¡e incluso Paul Scholes está de acuerdo!
Bale respalda a Ancelotti para el puesto en el Manchester United
Bale se ha unido al icono de los Red Devils, Scholes, al afirmar que Ancelotti sería una «gran» elección para ocupar el puesto en Old Trafford. El galés, que disfrutó de una etapa repleta de trofeos bajo las órdenes del italiano en el Madrid, cree que el veterano técnico tiene el «genio» específico necesario para devolver al Manchester United a su antigua gloria.
El respaldo tiene un peso significativo dada la historia de Bale con el técnico de 66 años. Tras disputar casi un centenar de partidos a las órdenes de Ancelotti en dos etapas en el Santiago Bernabéu, Bale fue testigo de primera mano de los métodos que le llevaron a conquistar la Liga de Campeones y la Copa del Rey.
La genialidad de la simplicidad
Bale está convencido de que el actual seleccionador de Brasil posee la rara combinación de flexibilidad táctica y perspicacia psicológica necesaria para la olla a presión que es el Manchester.
«Creo que lo haría muy bien [en el Manchester United]. No es solo el mánager, también es entrenador. También sabe de táctica», declaró Bale a Sky Bet al hablar sobre la posibilidad de que Ancelotti fiche por el gigante de la Premier League. «Dondequiera que vaya Carlo, creo que haría un trabajo increíble, simplemente porque consigue que todo el mundo se sume al proyecto.
Si vas a un gran club, tienes buenos jugadores, independientemente de si están rindiendo en ese momento o no. Como el Manchester United, que lo ha estado haciendo en las últimas semanas, pero antes no rendía, aunque tiene buenos jugadores. Sacará lo mejor de los jugadores y simplificará las cosas, como se ve ahora con Michael Carrick. Está simplificando muchas cosas que hacía el anterior entrenador y se están obteniendo resultados. Esa es la genialidad de Carlo, sacar lo mejor de los jugadores y simplificar las cosas».
El Manchester United necesita un líder.
Los comentarios anteriores de Scholes se hacen eco de ese sentimiento, argumentando que las estrellas del United necesitan un entrenador que les haga «sentirse como un millón de dólares» y que, al mismo tiempo, domine el vestuario con una presencia innegable. En el podcast The Good, The Bad & The Football, el legendario centrocampista admitió que está deseando que llegue un líder veterano de la talla de Ancelotti. Dijo: «El perfecto, y digo perfecto, Ancelotti sigue ahí fuera.
Sé que es el seleccionador de Brasil... es el candidato perfecto para el Manchester United, donde creo que hará que los jugadores se sientan como un millón de dólares. Y tiene experiencia en ganar títulos».
Una carrera decisiva para Carrick
La atención sigue centrada en Carrick, que intenta convertir su puesto temporal en uno permanente. Sufrió su primera derrota al frente del club con un doloroso 2-1 en Newcastle, y el entrenador buscará que los Red Devils vuelvan a la senda de la victoria cuando reciban al Aston Villa en Old Trafford el 15 de marzo. El partido es crucial, ya que ambos equipos están empatados a 51 puntos tras 29 partidos, ocupando el tercer y cuarto puesto de la tabla de la Premier League, respectivamente, y ambos aspiran a asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones.
