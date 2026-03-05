Gareth Bale afirma que Zinedine Zidane «no hizo mucho» como entrenador del Real Madrid y da su opinión sincera sobre cómo es Cristiano Ronaldo como compañero de equipo

Al abordar los rumores de larga data sobre las fricciones dentro de la emblemática delantera del «BBC», formada por él, Ronaldo y Karim Benzema, Bale insistió en que el trío trabajaba a la perfección. «Nos llevábamos muy bien en el vestuario. Nunca tuvimos ningún problema», explicó. «Karim era muy tranquilo... Cristiano y yo estábamos en las bandas, con más chispa, pero él era el que mantenía todo unido. Yo llegué como la última pieza del rompecabezas».

Cuando se le preguntó sobre el perfeccionismo de Ronaldo, Bale añadió: «Justo estaba pensando en eso, ¡he tenido algunos gestos de enfado cuando he fallado un uno contra uno y quizá podría haberle pasado el balón! También hay que tener en cuenta que esa es su motivación y su impulso. Solo quiere marcar, no solo uno, sino tres, cuatro, cinco, seis por partido, si puede.

Sabes que persigue récords y quiere marcar y superar a [Lionel] Messi en eso. Lo entiendes y, además, no puedes discutir que está marcando goles. Incluso cuando volvió al Manchester United, la gente decía: «Ya no es el mismo», pero sigue marcando goles, que es lo más difícil en el fútbol. Tenía mucha motivación. Sabías que al entrar en un partido tenías una ventaja de 1-0, sabiendo que él iba a marcar en algún momento. También era un refuerzo de confianza para el equipo».