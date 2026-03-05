AFP
Frustrado, Pep Guardiola da una respuesta tajante de dos palabras después de que un periodista le preguntara al entrenador del Manchester City qué «podría mejorar» su equipo tras el costoso empate contra el Nottingham Forest
Un caótico enfrentamiento en el Etihad Stadium
El City rompió inicialmente el empate al final de la primera parte, cuando Semenyo remató con fuerza un centro de Rayan Cherki. Los visitantes respondieron tras el descanso con un inteligente remate de Gibbs-White, pero su igualdad duró poco, ya que Rodri volvió a poner rápidamente al equipo local por delante con un cabezazo tras un córner. A pesar del empuje del City para ampliar su ventaja y de las múltiples reclamaciones de penalti, los hombres de Vitor Pereira volvieron a marcar gracias a un brillante disparo lejano de Anderson. En un frenético tiempo de descuento, ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, pero la defensa del Forest se mantuvo firme y consiguió un punto muy trabajado.
El veredicto contundente de Guardiola tras el partido
En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, un Guardiola claramente exasperado ofreció una breve respuesta cuando los periodistas le preguntaron qué podría haber mejorado su equipo para asegurarse los tres puntos. «Marcar goles», respondió secamente el catalán.
Y continuó: «En general, hubo muchas cosas buenas. Me gustaría encajar menos goles, pero no se trata de analizar una acción concreta. Nunca señalo a mis jugadores. Lo hicimos todo, tuvimos ocasiones al final y en la primera parte. El impulso. Pero siempre pasa algo y no pudimos ganar».
Bernardo Silva reflexiona sobre un hito agridulce
Bernardo Silva, que hizo historia al convertirse en el primer jugador de campo en alcanzar las 350 titularidades con Guardiola, se mostró igualmente abatido. «Es bastante frustrante porque jugábamos en casa, íbamos ganando dos veces y no pudimos mantener el resultado. Al final tuvimos muchas ocasiones, ellos subieron dos veces y marcaron dos goles. A veces el fútbol es así», declaró el internacional portugués a TNT Sports. También señaló que el Forest «tuvo la paciencia suficiente para castigarnos cuando pudo contraatacar, no fuimos lo suficientemente estables como para no permitirles encontrar espacios».
Haaland vuelve a estar silencioso mientras cambia la carrera por el título
Erling Haaland volvió a fallar con la puntería en una noche en la que el City necesitaba desesperadamente su precisión. El delantero noruego vio cómo un disparo desviado golpeaba el poste, pero se vio neutralizado en gran medida por la resistente defensa del Forest. El empate significa que el City ha perdido puntos cruciales en casa, lo que le deja a siete puntos del líder, el Arsenal. Si bien esto le da a los Gunners un colchón significativo en la cima de la tabla a medida que la temporada entra en su recta final, el City todavía tiene un partido menos que su rival del norte de Londres, al que se enfrentará en la recta final. De hecho, la creciente diferencia convierte su próximo enfrentamiento en abril en un encuentro que deben ganar sí o sí si los hombres de Guardiola quieren recuperar con éxito la corona de la Premier League.
