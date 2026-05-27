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Max EberlGetty Images
Christian Guinin

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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: «Parece que se va»: ¿tendrá que abandonar Max Eberl el FCB?

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
A. Davies
M. Neuer

Los días de Max Eberl como director deportivo del Bayern Múnich parecen contados. Además, hay malas noticias para Alphonso Davies. Todas las noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Hoeneß afirma que Matthäus frustró el fichaje de Woltemade por el Bayern.
  • Se rumorea que hay mucha tensión entre bastidores en el FC Bayern.
  • «Va a ser difícil»: pocas esperanzas para los jugadores cedidos del FC Bayern
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Badstuber prevé la salida de Eberl

    El exjugador del Bayern Múnich, Holger Badstuber, cree que el director deportivo Max Eberl dejará pronto el club.

    «Hay mucho movimiento entre bastidores. ¿Cómo quieren organizarse? ¿Cómo encaja todo? Eso siempre es muy importante. Podría haber un cambio de rumbo, pero ahora mismo todo apunta a la salida de Max Eberl. Ya se verá cómo lo decida la junta directiva», explicó Badstuber en el podcast de Bild «Bayern Insider».

    Según lo publicado en los últimos días, da por hecha la separación: «De no ser así, no se habrían filtrado esas informaciones a la prensa. Hay que comunicarlo con claridad y dar certidumbre al equipo», añadió en referencia a las palabras del presidente del club, Uli Hoeneß.

    Antes de la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart, Hoeneß cuestionó la continuidad de Eberl al expresar «dudas» sobre la renovación de su contrato, válido hasta 2027.

    Eberl, quien previamente trabajó en el Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig, asumió el cargo de director deportivo de los Rojos en la primavera de 2024.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Davies podría perderse el primer partido del Mundial

    Alphonso Davies podría perderse el inicio del Mundial con Canadá.

    El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, explicó en rueda de prensa que el lateral izquierdo del Bayern de Múnich probablemente no estará en óptimas condiciones para el debut contra Bosnia-Herzegovina.

    «No creo que esté del todo listo para el 12 de junio, pero ya veremos», respondió Marsch a una pregunta al respecto.

    Davies sufre una lesión muscular que se produjo al final de la temporada con el Bayern, por lo que ya se perdió los dos últimos partidos de la Bundesliga contra el VfL Wolfsburgo y el 1. FC Colonia, así como la final de la Copa contra el VfB Stuttgart.

    En el Grupo B del Mundial que se celebra en Canadá, el equipo norteamericano también se medirá a Catar el 18 de junio y a Suiza el 24.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    FC Bayern de Múnich, Noticias: el FCB, sancionado por retrasos

    En el campo, Harry Kane y el Bayern son imparables; sin embargo, antes de dos partidos de la Bundesliga sus jugadores llegaron tarde a la revisión de equipación, lo que les costó una multa de 65 000 euros impuesta el martes por el Tribunal Deportivo de la DFB. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) explicó que, en ambos casos, el equipo retrasó el control de equipación y no se pudo iniciar el partido a tiempo.

    El 21 de marzo, ante el 1. FC Union Berlin (4-0), el retraso fue de 1 minuto y 15 segundos; el 21 de febrero, frente al Eintracht de Fráncfort (3-2), de 2 minutos y 30 segundos. La primera costó 25 000 euros y la segunda, 40 000.

    (SID)

  • FC Bayern de Múnich, calendario: las próximas citas del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    25 de julio

    Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Partido amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Partido amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Partido amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern - RB Leipzig

    Partido amistoso