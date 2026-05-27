El exjugador del Bayern Múnich, Holger Badstuber, cree que el director deportivo Max Eberl dejará pronto el club.

«Hay mucho movimiento entre bastidores. ¿Cómo quieren organizarse? ¿Cómo encaja todo? Eso siempre es muy importante. Podría haber un cambio de rumbo, pero ahora mismo todo apunta a la salida de Max Eberl. Ya se verá cómo lo decida la junta directiva», explicó Badstuber en el podcast de Bild «Bayern Insider».

Según lo publicado en los últimos días, da por hecha la separación: «De no ser así, no se habrían filtrado esas informaciones a la prensa. Hay que comunicarlo con claridad y dar certidumbre al equipo», añadió en referencia a las palabras del presidente del club, Uli Hoeneß.

Antes de la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart, Hoeneß cuestionó la continuidad de Eberl al expresar «dudas» sobre la renovación de su contrato, válido hasta 2027.

Eberl, quien previamente trabajó en el Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig, asumió el cargo de director deportivo de los Rojos en la primavera de 2024.