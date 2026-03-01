Explicación: Por qué Martin Odegaard no está en la convocatoria del Arsenal para enfrentarse al Chelsea en el crucial partido de la Premier League

En declaraciones previas al partido en el Emirates Stadium, el entrenador del Arsenal, Arteta, ofreció información definitiva sobre el estado de su jugador estrella y confirmó que su ausencia se debía exclusivamente a motivos médicos.

«Desgraciadamente, Martin todavía no se encuentra del todo cómodo con esa lesión de rodilla y hemos decidido no arriesgar», declaró Arteta a los periodistas. Esta declaración confirma que el capitán del club sigue luchando contra los efectos persistentes de un problema de rodilla que ha lastrado su ritmo a lo largo de la presente temporada. El club ha optado claramente por no arriesgar a su jugador estrella en un derbi físicamente exigente, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo frente a una apuesta a corto plazo.