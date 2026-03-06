Explicación: Por qué David Beckham no visitó la Casa Blanca con Lionel Messi y la plantilla del Inter Miami

La plantilla del Inter Miami llegó el jueves a Washington D. C. para recibir el reconocimiento oficial por su extraordinaria temporada en la liga. Tras su victoria en la final de la MLS Cup 2025, el equipo fue recibido en la Casa Blanca, como es habitual para los grandes campeones deportivos estadounidenses. Sin embargo, Beckham no se unió al grupo que viajó. El jugador de 50 años tenía inicialmente la intención de encabezar la delegación junto a su plantilla repleta de estrellas, entre las que se encuentran las leyendas del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. A pesar de su ausencia, el evento sirvió como testimonio del rápido ascenso de un club de expansión que se unió a la liga como su 25.ª franquicia hace solo unos años.