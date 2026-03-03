Estevao Willian revela por qué rechazó el traspaso al Manchester United, ya que la joven promesa del Chelsea aspira a emular a Neymar

La razón principal por la que Estevao eligió el Chelsea fue la oportunidad garantizada de participar directamente en la acción sobre el terreno de juego, un factor que considera esencial para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Estevao admitió abiertamente que su ambición es alcanzar el nivel de su ídolo de la infancia, Neymar. Consideró que el Chelsea le ofrecía un camino más claro para demostrar su potencial en los grandes escenarios.

Estevao explicó a The Sun: «Mi familia visitó otros clubes, pero lo que me llamó la atención fue el Chelsea. El proyecto con el Chelsea era diferente porque es un equipo que, cómo decirlo, te da más oportunidades de estar en el juego. Pensé que el Chelsea sería el futuro perfecto para mí porque me daría más minutos. Quiero estar entre los mejores jugadores del mundo. Conozco mi potencial y lo que puedo ofrecer al Chelsea y, por supuesto, estar entre los mejores jugadores del mundo».

En cuanto a la figura que inspira su estilo de juego, afirmó brevemente: «Neymar. Ya verás si puedo alcanzar ese [nivel]».