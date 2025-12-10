+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Vancouver Whitecaps GFXGOAL
Thomas Hindle y Salvador Pérez

"Estamos en nuestro camino hacia arriba" - Por qué el futuro de los Whitecaps de Vancouver se ve más brillante que nunca después del dolor en la MLS Cup

Inter Miami consiguió la MLS Cup. Pero el Vancouver de Thomas Müller habría obtenido algo aún más valioso: la prueba de que son lo suficientemente buenos para ganarlo el próximo año.

FORT LAUDERDALE, Fla. - Lo primero que dijo Thomas Müller después de perder la MLS Cup fue que Vancouver estará de vuelta.

“Volveremos más fuertes la próxima temporada”, dijo. “Incluso más fuertes.”

Es un sentimiento familiar. El optimismo después del partido es un reflejo muy acostumbrado en el deporte. Cada derrota, no importa cuán dura sea, viene con un rayo de esperanza: si te aplastan, al menos no fue peor; si pierdes una final, al menos la alcanzaste. Pero esta vez, Müller no solo estaba recurriendo a clichés. Las finales de copa son cosas despiadadas, decididas por momentos, pequeños márgenes y destellos de suerte, y esta se sintió como una prueba de que Vancouver está más cerca de lo que sugirió el marcador.

Claro, es un cliché decir que los equipos dependen de "hacedores de diferencias" en los momentos cruciales. Pero cuando el otro equipo tiene a Lionel Messi y tú no, entonces todo parece una batalla notablemente cuesta arriba.

Pero esta parece una de esas raras ocasiones en que es verdad. La primera razón es debido a la persona que lo dijo. Muller puede ser un tipo nerd, pero también es brutalmente honesto. Es un ganador en serie que también sabe cómo recuperarse de las derrotas. El alemán no diría esas palabras si no lo creyera. 

El segundo punto, y mucho más relevante, es que hay evidencia para apoyar su afirmación. Vancouver no llegó a esta final por casualidad. Lo consiguieron gracias a una temporada realmente notable. Juegan un excelente fútbol, y tienen una plantilla lo suficientemente profunda como para competir. También ayudaron a convertir a tres estadounidenses - Sebastian Berhalter, Brian White y Tristan Blackmon - en estrellas legítimas de la MLS, todos los cuales han jugado para la USMNT. El hecho de que hayan llegado a la MLS Cup mientras lidiaban con una lesión a largo plazo del creador estrella Ryan Gauld, confiando en opciones de tercer elección en la defensa e integrando a un Jugador Designado con apenas cuatro meses en su nuevo hogar, sugiere que este es un equipo que solo mejorará.

"Nuestro proceso no está en la cima. En este momento, estamos en ascenso. Tenemos un grupo joven, un grupo muy talentoso y un grupo muy hambriento," dijo Muller.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    La pérdida final

    Vancouver tiene todas las razones para sentirse agraviado después de la derrota en la final de la MLS Cup. Javier Mascherano, el tipo que maneja al otro equipo, admitió que con un poco de suerte, el juego podría haber ido fácilmente hacia el otro lado. Y tenía razón. En el minuto 60, justo después de que Vancouver empatara con una hermosa jugada que culminó Ali Ahmed, pudieron haber tomado la delantera. Emmanuel Sabbi, posiblemente el mejor jugador de los Whitecaps ese día, recortó hacia adentro y disparó un tiro que golpeó ambos postes antes de volver extrañamente al juego. 

    Fue un momento cruel, pero uno que quizás mostró que los dioses del fútbol no estaban de su lado.

    Y por supuesto, Messi se hizo cargo. Excepto que realmente no lo hizo. Operó en momentos. unos pocos segundos de magia que llevaron a un par de asistencias que pusieron el partido fuera de alcance. De hecho, ambos vinieron de errores de Vancouver. El primero fue debido a un toque pesado y una pérdida de balón en el mediocampo que Messi aprovechó con su característico regate y pase. El segundo vino de una línea defensiva desorganizada que no sabía si avanzar o quedarse. Messi jugó justo a través de ella. Sin embargo, Vancouver tuvo más posesión, más tiros y más en dirección a portería. El primer gol de Miami vino de un centro desviado. El entrenador Jesper Sorensen admitió que se pusieron en esas situaciones: 

    "Cometimos un error. Cometimos algunos errores, y ellos se aprovecharon de ellos. Y también tienen jugadores realmente buenos para aprovecharse en estas situaciones como equipo," dijo Sorensen. 

    Pero ciertamente no tuvieron suerte.  

    "Perder una final nunca es fácil. Creo que lo frustrante es que sé que no estuvimos en nuestro mejor momento. Y aún así tuvimos algunas pequeñas oportunidades aquí y allá," dijo Gauld después del partido. "Es difícil de aceptar. Nunca es fácil perder una final.”

    • Anuncios
  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    Sorensen sigue confiado

    Al igual que Muller antes que él, Sorensen dijo todas las cosas correctas. Su conferencia de prensa posterior al partido fue un asunto extraño. La sala de prensa en el Chase Stadium se encuentra justo al lado del vestuario local. Sorensen se sentó allí, con la mirada firme, en frente de los medios mientras los cánticos de un Miami victorioso penetraban las paredes. Sorensen bromeó diciendo que 'probablemente no eran sus jugadores', pero seguía siendo un escenario cruel.

    "Hemos salido ganadores en diferentes situaciones, con fortuna. Hoy, no lo hicimos", dijo.

    Sin embargo, Sorensen estaba desafiante. 

    "Hoy, obviamente, lloramos, pero creo que lo importante es que son lágrimas de orgullo, porque sé que hemos emocionado a mucha gente en Vancouver", dijo.

    Y enmarcó el juego con maestría. Claro, Vancouver había perdido, pero esta derrota no fue muy diferente del resto de la temporada.

    "Les dije que cuando te acercas a algo, duele aún más cuando no lo consigues. Le dije que nunca hemos sido soñadores. Creo que [Muller] lo dijo cuando llegó. Somos trabajadores. Trabajamos duro hoy", Sorensen.

    Es esa actitud la que llevó a Vancouver hasta este punto. Hay equipos más talentosos en esta liga, más equipos bendecidos con un poder estelar más evidente. A lo largo de una temporada completa, Muller es sin duda uno de los mejores. Pero se unió en agosto y, sin duda, todavía se está adaptando. En cambio, fue un equipo trabajador el que los llevó hasta aquí. Eran más aptos y fuertes que muchos de sus oponentes, y expertos en anotar goles tardíos. Veintiocho de sus goles llegaron en los últimos 15 minutos de los partidos, 12 más que en cualquier otra fase de 15 minutos. 

  • Pedro Vite Vancouver Whitecaps MLS 2025 2MLS Media

    Lo hizo sin algunos nombres importantes

    Es importante considerar, también, que los Whitecaps llegaron aquí en una temporada de inmenso cambio. Perdieron a dos defensas centrales, Ranko Veselinovic y Sebastian Schonlau, por lesiones a largo plazo. Belal Halbouni, quien había estado en la mezcla toda la temporada, sufrió una lesión contra LAFC en las finales de la Conferencia Oeste. Pedro Vite, una de sus principales fuentes de calidad ofensiva, fue atraído por Pumas a mitad de la temporada. 

    Brian White, su máximo goleador, sufrió una lesión en el tendón de la corva a mitad de temporada y apenas estaba en plena forma cuando se vistió para el partido del sábado por la noche. Y Gauld, su presunto mejor jugador al inicio de la temporada, fue apresurado a volver a la acción después de sufrir lo que debería haber sido una lesión de rodilla que acabaría con su temporada en marzo. 

    Estaba lejos de su antiguo yo. ¿Y quién podría culparlo? Que lograran estar allí era simplemente impresionante. 

    "Considerando dónde estábamos al inicio de la temporada, no había mucha gente que siquiera nos diera una oportunidad de llegar a los playoffs," dijo Gauld. "Así que para nosotros llegar aquí esta noche, llegar a la final de la Copa de Campeones [CONCACAF], estoy extremadamente orgulloso de lo que el grupo ha dado y el trabajo que han realizado semana tras semana.”

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Advertencia de incertidumbre

    Eso, en teoría, debería ser suficiente para dar a los Whitecaps suficiente esperanza para la próxima temporada. Las buenas vibras están aquí. Han mejorado lo suficiente, lidiado con la adversidad y luchado hasta llegar a una final. Perder duele, pero el optimismo podría prevalecer.

    Excepto que hay problemas. Los Whitecaps comenzaron oficialmente el proceso para poner al equipo en venta el pasado diciembre. Su contrato de arrendamiento en BC Place se vence a fin de año, y hay poca indicación de que un acuerdo sea inminente. La semana pasada, Don Garber admitió que la MLS podría tener que tomar algunas 'decisiones difíciles'. Cuáles sean exactamente esas decisiones no está del todo claro. 

    Pero después del partido, Sorensen reiteró su deseo de que el fútbol se quede en Vancouver.

    "Queremos estar en Vancouver. Queremos jugar para Vancouver. Vancouver es una gran ciudad para el fútbol, y, ya sabes, estamos orgullosos de jugar para Vancouver," dijo. 

    Muller enfatizó que los aficionados han ayudado a impulsar su viaje.

    "Lo dimos todo, y eso es lo que más importa, y la manera en que lo hacemos, el respeto que tenemos también, no solo para los fans, sino también para toda la ciudad, para la gente de la ciudad, y para los medios de comunicación y todo eso. Así que somos un equipo muy querido, y continuaremos este viaje, y cómo lo hacemos", dijo. "Es tan agradable escuchar que creamos en una ciudad como Vancouver, la ciudad del hockey, creamos el entusiasmo." 

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    ¿Dinero para gastar?

    Será interesante ver qué sucede esta temporada baja. Muller tiene una opción de club en su contrato que ha sido activada el lunes. La propiedad de Vancouver, históricamente, ha sido reacia a gastar. Probablemente haya enfoques más inmediatos, como asegurarse de que el equipo tenga un lugar para jugar, que los 11 jugadores que estarán en el campo.

    De cualquier manera, hay una sensación de que algo se está gestando aquí. Vancouver comenzó bien su temporada, mantuvo el impulso, y mereció más de ella. Lo más probable es que, si continúan por el mismo camino, puedan lograrlo el próximo año.

    "El próximo año, trabajaremos duro y veremos si podemos continuar esta gran racha junto con los fans. Significa todo, porque el fútbol, este juego, el hermoso juego, no es solo para los jugadores. Es para que los fans interactúen. Es para la atmósfera, es para la tensión, es para la emoción, es para todo. Y el hecho de que hemos podido crear eso junto con nuestros fans en Vancouver, creo que es, es lo más importante," dijo Sorensen.

0