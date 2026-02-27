Estadounidenses en el extranjero: Tanner Tessmann y Tim Weah, de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, se enfrentan en la Ligue 1, mientras que Christian Pulisic y Weston McKennie buscan liderar a sus clubes en la tabla de la Serie A

Ha sido una semana frenética para el fútbol continental europeo, una semana que, por decirlo suavemente, ha sido de altibajos para las estrellas de la selección masculina de Estados Unidos que participan en ella. Sin embargo, no hay descanso para quienes juegan a ese nivel, ya que el fin de semana vuelve a poner a varios jugadores estadounidenses en el punto de mira en algunos de los partidos más importantes del fin de semana.

En Francia, las estrellas estadounidenses se enfrentan en una de las rivalidades de más alto nivel de la Ligue 1, mientras que en Italia continúa la reñida batalla por el liderato, con varios equipos luchando por subir puestos en la tabla. Y luego está la Premier League, por supuesto, donde el defensa de la selección estadounidense Chris Richards pisará uno de los campos más sagrados del deporte y buscará un gran resultado con el Crystal Palace.

Todo esto sigue teniendo como telón de fondo la selección nacional, ahora que el calendario entra en marzo. Quedan solo unas semanas para la concentración, lo que significa que cada actuación se analiza con un poco más de lupa. Nos acercamos al tramo final de la temporada europea, y las estrellas estadounidenses tendrán mucho que hacer durante este ajetreado fin de semana.

GOAL repasa las principales noticias sobre los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.