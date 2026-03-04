Getty Images Sport
«¿Está este hombre arruinando el fútbol?» - El entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, Nicolás Jover, es objeto de una sensacionalista crítica por parte de un periódico extranjero por el «exceso de importancia que se le da al saque de esquina» en el fútbol
La dependencia del Arsenal de los goles a balón parado
De los 58 goles que el Arsenal ha marcado hasta ahora en la Premier League esta temporada, 21 han sido a balón parado, la cifra más alta en la historia de la competición y aún quedan nueve partidos por disputar. Los seguidores de los Gunners suelen corear «set piece again, ole ole» (otra vez a balón parado, ole ole) después de marcar desde una situación de balón parado, mientras que los aficionados han adoptado el apodo de «Set Piece FC» (FC Balón Parado) y Jover tiene un mural dedicado a él en el exterior del Emirates Stadium.
«No es atractivo, pero es eficaz»: Jover recibe un cumplido ambiguo.
El medio suizo Blick publicó el lunes un artículo, tanto en su periódico como en su página web, con el titular «¿Está este hombre arruinando el fútbol?», junto a una foto de Jover. El artículo incluye una serie de estadísticas y cifras que explican el «boom de los saques de esquina» en laPremier League, incluyendo un récord en la competición del 27,5 % de goles a partir de jugadas a balón parado esta temporada.
A continuación, el artículo acusa a Jover, quien, según se informa, recibe una bonificación cada vez que el Arsenal marca un gol a balón parado, de ser el artífice de «una táctica aparentemente sencilla». Continúa diciendo: «Los jugadores cierran el paso al portero en el área pequeña, de modo que este no tiene prácticamente ninguna posibilidad de alcanzar el centro preciso, que se remata de cabeza en el primer palo o se devuelve al centro en el segundo palo. No es especialmente atractivo, pero sí muy eficaz».
Slot se convierte en el rostro de los sentimientos contrarios a las jugadas a balón parado.
Para respaldar el argumento principal del artículo, se citaron declaraciones recientes del entrenador del Liverpool, Arne Slot, sobre la falta de partidos entretenidos en la Premier League. Slot dijo: «En primer lugar, hay que aceptarlo. Creo que esto ocurre principalmente aquí, en la Premier League. Si veo otras ligas, no creo que se haga tanto hincapié en las jugadas a balón parado. Si veo un partido de la Eredivisie, veo que se anulan goles y se pitan faltas a los porteros, y pienso: "Vaya, qué gran diferencia". Aquí, casi puedes golpear a un portero en la cara y el árbitro sigue diciendo: "Sigue adelante". ¿Me gusta? A mi corazón futbolístico no le gusta. Si me preguntas, cuando pienso en fútbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años. Todos los domingos por la tarde esperabas que jugaran.
Ahora, la mayoría de los partidos que veo en la Premier League no son un placer para la vista, pero siempre son interesantes porque son muy competitivos, y eso es lo que hace grande a esta liga, porque hay mucha competitividad. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero como alguien a quien le encanta ver fútbol sin estar interesado en quién gana o quién pierde, solo por disfrutar, creo que hay una gran diferencia entre ahora y hace tres o cuatro años en la Premier League».
Arteta no está satisfecho con el registro de jugadas a balón parado del Arsenal.
A pesar de su reputación, Arteta ha afirmado que no está satisfecho con la cantidad de goles que su equipo está marcando a balón parado, y que también quiere que su equipo se refuerce en la defensa.
Días después de la victoria por 2-1 contra el Chelsea, un partido en el que los tres goles se marcaron a balón parado, Arteta declaró: «Me molesta que no marquemos más (a balón parado). Y que también encajemos goles. Queremos ser el mejor equipo y el más dominante en todos los aspectos del juego. Esa es la trayectoria y el objetivo de este equipo. Y como club queremos ser igual. Así que intentemos hacerlo.
No sé cómo se puede celebrar un gol de forma diferente a otro. Quizás para YouTube sea más bonito uno que otro. No lo sé, pero la realidad del fútbol depende mucho».
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
El Arsenal vuelve a la acción el miércoles por la noche, visitando al Brighton & Hove Albion. El martes, el entrenador del Seagulls, Fabian Hurzeler, se quejó de que los Gunners «pierden el tiempo» e intentan obstaculizar a los defensas con sus jugadas a balón parado.
«Algunos de los bloqueos o la forma en que los equipos bloquean no siguen una regla clara. A veces el árbitro pita y es falta, otras veces no pita. Creo que por eso estamos debatiendo este tema ahora mismo, pero para mí lo importante es establecer una regla clara sobre cuánto tiempo se puede perder en un córner, un saque de banda o un tiro libre», afirmó Hurzeler.
