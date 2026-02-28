Getty
«¡Es un mundo moderno!» - Pep Guardiola arremete contra los aficionados del Leeds después de que los jugadores del Manchester City fueran abucheados por romper su ayuno durante el partido
Los jugadores del City fueron abucheados al romper el ayuno.
Se informó a los aficionados a través de una gran pantalla que el partido se iba a suspender temporalmente para que el trío del City formado por Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki y Omar Marmoush pudiera hidratarse cuando se pusiera el sol en Elland Road. Sin embargo, varios aficionados del Leeds expresaron su descontento por la suspensión del partido. Desde que se llegó a un acuerdo en 2021, se permite a los jugadores romper el ayuno en los partidos de la Premier League.
Guardiola: «Respetar la religión y la diversidad».
Guardiola declaró en rueda de prensa: «Vivimos en un mundo moderno, ¿no? [Ya vemos] lo que está pasando hoy en día en el mundo. Hay que respetar la religión, la diversidad, esa es la cuestión. La Premier League dice que se puede conceder uno o dos minutos para que los jugadores [que ayunan] puedan hacerlo [romper el ayuno]. Es lo que hay, por desgracia. Por supuesto que ellos [los jugadores] lo saben. Tomamos un poco de vitaminas porque [Rayan] Cherki y [Rayan] Ait-Nouri no han comido hoy. Nada más. La pregunta es: ¿pueden hacerlo o no? ¿Cuál es el problema?».
Kick it Out: Abucheos «decepcionantes»
El grupo antidiscriminatorio Kick It Outrespondió calificando los abucheos de «muy decepcionantes». En un comunicado, el grupo afirmó: «La pausa en el partido para permitir a los jugadores musulmanes romper su ayuno durante el Ramadán es un protocolo acordado desde hace varios años. Es una medida importante y visible para que el fútbol sea un deporte acogedor para los jugadores y las comunidades musulmanas. Pero, como demuestra la reacción de esta noche, el fútbol aún tiene un largo camino por recorrer en términos de educación y aceptación».»
Riemer: Tenemos que hacerlo mejor.
El entrenador del Leeds, Daniel Farke, fue excluido de las declaraciones a los medios de comunicación debido a su expulsión durante el partido, y en su lugar intervino su asistente, Edmund Riemer. Este declaró: «Probablemente soy de los que no se entera de mucho porque estoy muy concentrado en el partido. Pero me he enterado. Obviamente, algunos aficionados lo hicieron, así que intentamos aprender de ello, es decepcionante. Tenemos que hacerlo mejor la próxima vez».
