El camino de vuelta al once inicial no ha sido fácil para Rashford, que recibió importantes críticas durante las recientes dificultades del United. Maguire, que también ha tenido que afrontar su propia cuota de escrutinio durante su etapa en Mánchester, quiso recordar a los aficionados la longevidad y el éxito de los que ha disfrutado Rashford en el club. El internacional inglés entiende la presión de jugar en uno de los equipos más grandes del mundo e insistió en que Rashford no debe ser juzgado únicamente por un periodo complicado que afectó a todo el club de arriba abajo.

«Hay que recordar que Marcus ha tenido una carrera maravillosa en este club», explicó Maguire. «Cuando juegas en este club durante muchos años, va a haber malas temporadas, y cuando llegan las malas temporadas, todo el mundo se te echa encima.

«Marcus ha estado aquí no sé cuántos años, y no todas las temporadas iban a ser perfectas porque, como equipo y como club, no hemos sido perfectos de arriba abajo. Así que Marcus ha formado parte de una etapa complicada para el Manchester United, y cuando eso pasa y el equipo no rinde, se señala a los jugadores, y él fue uno de ellos en ese momento».