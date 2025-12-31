Getty Images Sport
'¡Es inaceptable!' - El West Ham debería ser obligado a 'abandonar' el Estadio de Londres si descienden, dice ex estrella de la Premier League
West Ham no ha logrado mantener su portería a cero bajo el mando del entrenador Nuno.
West Ham puso fin a una racha de tres derrotas al obtener un admirable punto en su empate 2-2 con el Brighton and Hove Albion el martes por la noche.
Después de que el gol de apertura del capitán Jarrod Bowen fuera anulado por Danny Welbeck, el centrocampista de los Irons, Lucas Paqueta, volvió a poner a su equipo al frente desde el punto de penalti después de que se considerara que Lewis Dunk había tocado el balón con la mano dentro del área.
Sin embargo, West Ham fue nuevamente empatado cuando el defensor del Brighton, Joel Veltman, remató en el segundo palo tras un córner. Los anfitriones afirmaron que el portero Alphonse Areola fue faltado por Jan Paul van Hecke en la preparación del gol, pero los oficiales desestimaron sus apelaciones.
El resultado significa que el equipo de Nuno Espirito Santo no ha logrado ganar ninguno de sus últimos ocho partidos en la liga, perdiendo y empatando cuatro juegos cada uno. Y desde la Nuno’s appointment as Graham Potter’s successor a finales de septiembre, West Ham no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus 14 partidos de liga bajo la dirección del portugués.
A los Hammers se les dijo que deberían ser obligados a dejar el estadio si descienden.
Añadiendo a la fatalidad y tristeza alrededor del Estadio de Londres, los seguidores del West Ham continúan protestando contra el propietario David Sullivan y la jerarquía en general, sintiendo que el club ha sufrido por una mala contratación tras su victoria en la Conference League 2023.
Con preguntas que continúan surgiendo sobre si el West Ham tiene las herramientas a su disposición para evitar sufrir el descenso al Championship al final de la temporada, ahora se les ha dicho que deberían ser forzados a abandonar el Estadio de Londres si no lo logran.
Hablando junto al ex extremo del Liverpool Jermaine Pennant, el exjugador de Wolverhampton Wanderers y Fulham O’Hara dijo en talkSPORT: “¿Qué está pasando en el West Ham? Son terribles.”
Y cuando Pennant señaló que el Estadio de Londres, con capacidad para 62,500 personas, sería el estadio más grande del Championship - si West Ham desciende a la segunda división - O’Hara añadió: “Creo que si descienden, no deberían tener permitido quedarse con ese estadio.
“Tendrían que desalojar, compartir con Leyton Orient o algo así. Es inaceptable tener el Estadio Olímpico en el Championship. Es inaceptable.
“Este lugar está acostumbrado a ver ganadores, medallistas de oro, y van a tener fútbol de Championship. Es inaceptable. Deberían desalojar. El West Ham se ha desmoronado absolutamente. No estoy convencido [de que puedan salir de los tres últimos], creo que están condenados."
También temiendo por la seguridad del West Ham esta temporada, Pennant añadió: “Solo tienes que mirar a los equipos alrededor de ellos. Nottingham Forest, van a ser sólidos. Su ventaja como local los mantendrá en la liga. Leeds también.”
Nuno insta al West Ham a 'reequilibrar nuestra plantilla' en el mercado de enero.
Una tabla de salvación para el West Ham podría ser el mercado de transferencias de enero, que se abre el día de Año Nuevo.
Hablando después del empate 2-2 con el Brighton, el entrenador Nuno dijo que el West Ham necesita “reequilibrar nuestra plantilla” durante el periodo de invierno, ya que su equipo terminó el partido del martes con tres jugadores formados en la academia: Freddie Potts, Oliver Scarles y el suplente Ezra Mayers, en el campo.
“Estoy contento por los jugadores jóvenes, porque están ayudando no solo hoy, sino también en los entrenamientos”, dijo Nuno. “Pero también está claro que en términos de plantilla, necesitamos reequilibrarla. Necesitamos hacer los movimientos correctos en una ventana de transferencias muy difícil para operar.
“Pero necesitamos hacerlo, para poder mejorar y tener más opciones para la segunda mitad de la temporada. Tengo una idea clara sobre todo. Tengo una idea clara, porque este es nuestro trabajo. Depende de nosotros pasar información al club, para que el club esté al tanto de lo que necesitamos. Está llegando en un par de días. La reflexión es clara, así que cuanto antes mejor.”
West Ham se prepara para enfrentar a otros equipos en apuros, Wolves y Forest, el próximo mes.
West Ham vuelve a la acción cuando viajan para enfrentar a sus compañeros en apuros, Wolves, el sábado, con los Old Gold habiendo ganado su primer punto bajo el mando del entrenador Rob Edwards en el empate 1-1 con el Manchester United el martes.
Los hombres de Nuno luego serán anfitriones del Nottingham Forest, que ocupa el puesto 17, tres días después, en lo que se perfila como un juego masivo para ambos equipos. El Forest de Sean Dyche ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de liga: una victoria 3-0 sobre el antiguo equipo de O’Hara, Tottenham, el 14 de diciembre.
