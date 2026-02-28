Getty Images Sport
«Es el último trofeo»: Leah Williamson admite que su objetivo es ganar la Copa Mundial de 2027 con las Lionesses
Williamson busca completar el fútbol
Williamson no formó parte de la selección inglesa de 2023 que llegó a la final del Mundial de Australia, y está decidida a ayudar a su equipo a mejorar en el torneo del próximo verano. La capitana de las Lionesses ha sido fundamental para el éxito de Sarina Wiegman, llevando a su país a dos victorias consecutivas en el Campeonato de Europa, tanto en casa como en Suiza.
Después de que una lesión en el ligamento cruzado anterior le impidiera participar en el último torneo, la próxima edición, que se celebrará en Brasil, podría ser una oportunidad para que Williamson complete su palmarés. Con Inglaterra, además de los dos títulos europeos, Williamson llevó a su país a conquistar el primer título de la Finalissima en 2023.
Con el Arsenal, Williamson tiene un palmarés igual de brillante y ha ganado todos los trofeos que se pueden ganar. Fue fundamental para que los Gunners levantaran la Liga de Campeones la temporada pasada y añadió la primera Copa de Campeones Femenina a su palmarés a principios de 2026. Esto se suma a su ya impresionante lista de honores, que incluye un título de la WSL, dos Copas de Inglaterra y cuatro Copas de la Liga.
Williamson quiere la Copa del Mundo
En declaraciones a BBC Sport, Williamson reveló su deseo de convertirse en la primera jugadora inglesa en levantar la Copa del Mundo desde Bobby Moore en 1966.
«Lo último en la lista es, obviamente, una Copa del Mundo. En la carrera que he tenido, es el último trofeo», afirmó. «Todo el mundo lo quiere y, en la etapa actual del fútbol femenino, es muy impredecible. Hay tantos equipos buenos que se vuelve mucho más difícil, lo que creo que solo hace que lo desees aún más».
La primera victoria en la Eurocopa «cambió el fútbol»
Reflexionando sobre la primera victoria de Inglaterra en la Eurocopa en 2022, Williamson compartió lo mucho que significó ese éxito tanto para ella como para Inglaterra en general. «Eso es lo bonito: todo el mundo sabía de qué formaba parte. Se puede profundizar en la historia del fútbol femenino, pero también se puede ir directamente al primer trofeo, después de 56 años o lo que fuera, que Inglaterra había ganado», afirmó.
Williamson añadió que el título «cambió el panorama del fútbol y estoy muy contenta de que lo ganáramos porque creo que el país estaba preparado para hacer algo con él y creo que lo hemos visto.
«Lo cambió todo. Pasamos de que nadie nos conociera a que todo el mundo nos conociera de la noche a la mañana, más o menos. Es algo que todas las chicas entendemos y hablamos de ello... Tuvimos que aceptar que probablemente nunca volveríamos a sentirnos así. Fue un momento muy importante y creo que eso cambia tu vida. ¿Te da fuerzas para seguir adelante y hacer otra cosa o es más bien como: «Estoy contenta con eso»?
El Arsenal aspira a repetir en la Liga de Campeones
El Arsenal de Williamson ocupa el cuarto puesto de la Superliga femenina y busca recortar distancias con los clubes que le preceden en la clasificación para la Liga de Campeones. Las Gunners están a cuatro y cinco puntos del Chelsea y del Manchester United, respectivamente, pero tienen dos partidos menos que sus rivales tras el aplazamiento de su partido contra el Brighton a principios de este mes.
Alcanzar al líder de la liga, el Manchester City, parece un objetivo un poco lejano para el equipo de Renee Slegers esta temporada, ya que los 13 puntos de diferencia son probablemente una brecha demasiado grande para remontar, a pesar de los dos partidos menos. A pesar de ello, las Gunners tendrán la oportunidad de defender su título europeo contra el Chelsea.
Sobre el éxito del año pasado, Williamson añadió que, a pesar del triunfo, no le gustaría volver a vivir la final contra el Barcelona. «Sufrí mucho desde el principio hasta el final, tanto emocional como físicamente. Hacía mucho calor, estuve a punto de sufrir una insolación... No estaba en un buen momento», afirmó.
