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Erling Haaland realiza una sorprendente inversión en un torneo de CHESS
Un formato revolucionario para el ajedrez mundial
El objetivo de este circuito es revolucionar el deporte mediante la celebración de cuatro grandes torneos anuales en ciudades clave de todo el mundo. Esta competición de élite coronará a un campeón mundial definitivo en función de los resultados obtenidos en tres disciplinas distintas: ajedrez clásico rápido, ajedrez rápido y ajedrez relámpago.
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Haaland explica su relación con el fútbol
El ídolo del Manchester City cree que las habilidades necesarias para triunfar en el campo de fútbol son muy similares a las que se necesitan para dominar una partida de ajedrez. En declaraciones a la página web de la FIDE, Haaland expresó su admiración por este deporte y por cómo contribuye a su agudeza mental durante los partidos de alto nivel.
«El ajedrez es un juego increíble. Se parece mucho al fútbol porque agudiza la mente. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos. La estrategia y la planificación lo son todo», explicó Haaland. «Estoy invirtiendo en Norway Chess porque creo que el nuevo Total Chess World Championship Tour puede convertir el ajedrez en un deporte aún más popular para los espectadores de todo el mundo».
Grandes premios y expansión internacional
Para Haaland, esto no es solo un proyecto por pasión; el respaldo financiero y la estructura del circuito apuntan a que se trata de un avance trascendental para este deporte intelectual. La FIDE ha calificado el nuevo circuito como «uno de los avances más significativos del ajedrez moderno», y está previsto que el torneo piloto se celebre ya este otoño.
También hay mucho en juego para los participantes. Cada temporada del Total Chess World Championship Tour contará con un premio mínimo de 2,7 millones de dólares (2 millones de libras). Al poner su nombre y su capital detrás del proyecto, Haaland espera aportar al ajedrez el mismo nivel de emoción e interés comercial que aporta al Etihad Stadium cada fin de semana.
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Siguiendo los pasos de Noruega
El interés de Haaland por este juego tal vez no sea ninguna sorpresa, dada la enorme popularidad del ajedrez en su país natal. Noruega ya es una potencia mundial en este deporte gracias al gran maestro Magnus Carlsen, quien ha dominado la clasificación mundial y ha ganado numerosos títulos en múltiples modalidades durante más de una década.
Esta jugada estratégica de Haaland llega en un momento en el que busca superar la decepción europea, tras la eliminación del Manchester City de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid en octavos de final. Aunque la «máquina de gol» noruega centra su atención en el tablero de ajedrez, sigue concentrado en el campo de juego de cara al decisivo enfrentamiento contra el Arsenal este domingo en la final de la Carabao Cup, donde espera hacerse con su primer trofeo nacional de la temporada.
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