El YouTuber KSI pone sus miras en la Premier League tras anunciar su participación en un antiguo club de la EFL

Aunque la Premier League sigue siendo el objetivo final a largo plazo, la prioridad inmediata es estabilizar un club que ha tenido problemas para encontrar su mejor forma en el campo. Victoria Road, un estadio con capacidad para poco más de 6000 espectadores, dista mucho del Emirates Stadium, donde a menudo se ve a KSI animando al Arsenal. Sin embargo, ha prometido ser un presidente muy activo y comprometido con el equipo del este de Londres.

Se dirigió directamente a la afición actual, reconociendo que su condición de celebridad podría ser motivo de preocupación para los tradicionalistas que han apoyado al club desde su fundación en 1992. KSI se apresuró a tranquilizar a los aficionados locales asegurándoles que sería una figura accesible. «Aquí todo el mundo es fantástico, son gente trabajadora, y yo quiero ser el hombre que pueda influir tanto dentro como fuera del campo.

Lleváis aquí mucho más tiempo que yo y sé que a algunos os puede dar miedo que yo sea uno de los propietarios, pero soy accesible.

Podéis enviarme un tuit y lo veré. Podéis desahogar vuestras frustraciones conmigo o celebrar conmigo; soy accesible.

¿Qué propietario conocéis que pueda ver a todos los aficionados así? Ese soy yo, tío».