El ambicioso proyecto de Wrexham, liderado por Ryan Reynolds y Rob Mac, les ha llevado a vincularse con varios nombres de renombre, pero la última sugerencia es quizás la más audaz hasta ahora. El ex lateral del Liverpool y de la selección inglesa Johnson ha apuntado que el equipo del norte de Gales podría fichar a Robertson, en caso de que el escocés buscara un nuevo reto lejos de Merseyside.

La sugerencia llega cuando Robertson entra en la recta final de su brillante carrera en Anfield, donde ha ganado todos los trofeos importantes. Aunque el lateral izquierdo sigue siendo una pieza fundamental en el Liverpool por ahora, hay pocos indicios de que su contrato vaya a ser renovado, y el tirón «hollywoodiense» del Wrexham y su rápido ascenso en la pirámide del fútbol inglés han convertido el Racecourse Ground en un destino interesante para las estrellas veteranas que buscan un proyecto único.

Johnson cree que, a pesar de la pérdida de prestigio, la visión que venden los propietarios del Wrexham podría ser suficiente para tentar a un jugador del calibre de Robertson. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, el exdefensa del Liverpool y del Chelsea dijo: «Naturalmente, si Andy Robertson se marchara a un club ascendido, técnicamente sería un paso atrás, pero no hay muchos pasos adelante desde el Liverpool. Sin embargo, en términos de un equipo recién ascendido que tiene un plan, se podría entender por qué lo querrían, sin duda».