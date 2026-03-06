El Wrexham en la Premier League ya no es un sueño imposible: los Red Dragons, propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, pueden demostrar que están preparados para dar el salto al gran escenario derrotando al Chelsea en la FA Cup

Sin embargo, el reclutamiento funciona en dos sentidos. El Wrexham ha tenido que ser implacable con algunos de los favoritos de sus aficionados durante el último año, al darse cuenta de que necesita prescindir de los jugadores que no aportan lo suficiente para dar paso a aquellos que sí lo hacen.

En enero, el club se despidió de su capitán, James McClean, que regresó a su ciudad natal para jugar en el Derry City, el equipo de su infancia, en la Liga de Irlanda. Al menos se quedó hasta esta temporada y disputó 16 partidos del campeonato antes de marcharse.

Pero no se puede decir lo mismo de Paul Mullin, el delantero de Liverpool que bajó dos divisiones para fichar por el Wrexham cuando aún era un club de la National League en 2021. Fue uno de los primeros fichajes estrella de la era Reynolds-McElhenney, y a la pareja de directivos les gustaba tanto Mullin que le hicieron un cameo en la franquicia Deadpool del primero en 2024 como «Welshpool».

En sus tres primeras temporadas con el Wrexham, Mullin marcó la friolera de 105 goles, lo que llevó a los Red Dragons a la League One. Sin embargo, una vez que llegaron a la tercera división, los goles se agotaron y solo marcó tres veces en 26 partidos, mientras que los hombres de Parkinson terminaron segundos. Esto se debió en parte a que se sometió a lo que se describió como una «pequeña» operación de espalda antes del comienzo de la campaña 2024-25.

El verano pasado, a Mullin le dijeron que buscara un nuevo club, poniendo fin a su historia de cuento de hadas en el norte de Gales. Permaneció en la League One cedido al Wigan Athletic, aunque ese contrato se rescindió en enero y se incorporó al Bradford City cedido para el resto de la temporada.

Mullin ha hablado de la decepción que le supuso el final de su carrera en el Wrexham. El mes pasado, declaró: «Es algo que me ha resultado bastante difícil durante los últimos 18 meses. Fue algo inesperado, después de todo lo que había hecho y de pasar por la operación. En realidad, todo terminó a partir de ahí, lo cual fue difícil de aceptar, pero así es el fútbol. Es algo que nunca voy a, cómo decirlo, probablemente nunca voy a «aceptar» por lo que pasó. Fue algo que me resultó bastante duro, como digo, pero así es el fútbol, hay que seguir adelante».