El Tottenham «muy decepcionado» con el nuevo ojeador del Arsenal tras sus publicaciones en las redes sociales

A medida que avanzaba el hilo, el tono de la conversación se volvió cada vez más irónico, aunque está claro que el humor no ha llegado a calar en la directiva de los Spurs. Según informa el Daily Mail, cuando un usuario le aconsejó: «No dejes que esa insignia toque tu piel», Coachman se sumó a la rivalidad y respondió: «Ya tengo la camiseta interior».

Las interacciones no terminaron ahí; cuando otro seguidor sugirió que «necesitamos a alguien dentro», el ojeador respondió con un críptico «shhhhh». Se echó más leña al fuego cuando se publicó una foto de una serpiente en los comentarios, lo que llevó a Coachman a responder: «Lo sé, lo sé, se lo merece, jaja».