El Tottenham alcanza su mínimo histórico en 50 años tras una terrible derrota en casa ante el Crystal Palace, que lo deja a solo un punto de la zona de descenso

El partido parecía decantarse a favor del Tottenham al principio, cuando Dominic Solanke abrió el marcador en el minuto 34, tras un gol anulado a Ismaila Sarr. Sin embargo, la catástrofe se produjo cuando Micky van de Ven fue expulsado por derribar a Sarr en el área, y la estrella del Palace se levantó para convertir el penalti. Jorgen Strand Larsen puso el 2-1 antes de que Sarr ampliara la ventaja de los visitantes en el séptimo minuto del tiempo añadido de la primera parte.

Los Spurs lograron estabilizarse en la segunda parte, evitando más goles, pero el daño ya estaba hecho. La decisión de Tudor de dejar fuera a los fichajes clave Conor Gallagher y Xavi Simons le salió por la culata, mientras que sus sustituciones tardías no lograron provocar la remontada. Tudor ha perdido los tres partidos que ha dirigido como entrenador interino y ya se enfrenta a preguntas sobre su futuro a corto plazo.