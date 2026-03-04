Getty Images Sport
¿El regreso de Neymar? La estrella del Santos tiene dos partidos para ganarse un puesto en la selección brasileña, ya que la lesión de Rodrygo y las dudas de Estevao le abren la puerta a su primer partido con Carlo Ancelotti
La cuenta atrás para la lista de Ancelotti
Según UOL, Neymar vuelve a estar oficialmente en el punto de mira de la selección brasileña. A solo 12 días del anuncio de la convocatoria para la última ventana internacional de la FIFA antes del Mundial, fuentes cercanas al cuerpo técnico confirman que la estrella del Santos está siendo seguida de cerca. Sin embargo, su regreso depende totalmente de su capacidad para demostrar una resistencia física constante.
La carrera contra el tiempo se ha complicado por la temprana eliminación del Santos del Campeonato Paulista, lo que ha arruinado los planes de una secuencia más larga de partidos. Como resultado, a Neymar solo le quedan dos partidos: contra el Mirassol el 10 de marzo y contra el Corinthians el 15 de marzo. Debe aprovechar estos encuentros para convencer a Ancelotti de que está listo para los rigores del fútbol internacional antes de que se cierre la convocatoria el 16 de marzo.
La crisis de lesiones abre la puerta
La puerta se ha abierto para el veterano creador de juego, en gran parte debido a la creciente crisis de lesiones que afecta a la delantera brasileña. La selección nacional se encuentra actualmente conmocionada por la devastadora pérdida de la estrella del Real Madrid, Rodrygo. El delantero sufrió una grave rotura de ligamentos en la rodilla que le ha dejado definitivamente fuera de juego para el resto de la temporada nacional y, lo que es más importante, para el próximo Mundial.
Además, la continua preocupación por la recuperación de la estrella del Chelsea Estevao de una lesión muscular ha aumentado el dolor de cabeza del cuerpo técnico a la hora de seleccionar a los jugadores para los amistosos. Si el joven delantero no consigue volver a tiempo a la competición con los Blues, la falta de opciones ofensivas en forma podría obligar a volver a convocar a Neymar. Este inesperado escenario supone una oportunidad única para que el legendario número 10 haga por fin su primera aparición bajo las órdenes del seleccionador italiano.
Las exigencias físicas y la postura de Ancelotti
El equipo técnico de Ancelotti sigue analizando meticulosamente los datos de rendimiento de todos los jugadores de su lista, y las métricas físicas siguen siendo el principal obstáculo para el jugador del Santos. A lo largo del último año, incluso cuando Neymar estaba en activo sobre el terreno de juego, el comité técnico consideraba que sus números de rendimiento físico estaban muy por debajo del alto nivel exigido para competir en una exigente selección mundialista.
El técnico italiano es conocido por su postura inflexible en cuanto a la forma física de los jugadores, la disciplina táctica y el acondicionamiento general. Los miembros de la selección nacional reiteran que el entrenador no permite ningún tipo de concesión en lo que respecta a la preparación física. Insiste firmemente en poder contar con todos los jugadores seleccionados al 100 % de su capacidad, sin restricciones médicas y con un nivel de exigencia física claramente elevado durante los intensos partidos internacionales.
La última oportunidad para volver al Mundial
Desde la perspectiva personal del jugador, el estado de ánimo interno es de tranquila confianza, ya que poco a poco está recuperando su forma en Brasil. Tras un proceso de rehabilitación meticulosamente planificado tras su operación de rodilla, Neymar se siente, según se informa, mucho más fuerte y sin dolor que en los últimos años. Retrasó deliberadamente su regreso a los terrenos de juego competitivos para asegurarse de alcanzar un estado físico avanzado sin molestias persistentes.
Hay mucho en juego en los esperados partidos amistosos contra Francia y Croacia los días 26 y 31 de marzo. Existe un consenso cada vez mayor entre los expertos en que otra ausencia de esta convocatoria reduciría drásticamente sus posibilidades reales de entrar en la selección definitiva para el Mundial en mayo. Algunas voces dentro de la estructura de la CBF sostienen que la ventana de marzo ofrece una oportunidad vital para que Ancelotti observe de cerca la ética de trabajo de Neymar durante los entrenamientos.
