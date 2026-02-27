El Real Madrid teme que Kylian Mbappé, lesionado, se pierda el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City, admite el director

Tras el sorteo, Butragueño no pudo ocultar su preocupación por el estado del delantero. La ausencia del internacional francés supondría un duro golpe para los planes tácticos de Álvaro Arbeloa, dada su capacidad para decidir partidos en contraataque. La directiva del Real Madrid espera claramente una rápida recuperación, pero la falta de una fecha para su regreso está causando una gran inquietud interna en el Santiago Bernabéu, ahora que comienza la cuenta atrás para el partido de ida.

Durante su entrevista posterior al sorteo, Butragueño se mostró sincero sobre la situación del delantero y dijo: «Esperemos que no sea nada grave, porque es muy importante para nosotros. Por el momento, no sabemos si estará disponible para el partido contra el Manchester City».