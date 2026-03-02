El Real Madrid sufre un triple golpe: Franco Mastantuono recibe una extraña tarjeta roja y otras dos estrellas son sancionadas tras la costosa derrota ante el Getafe

El encuentro contra el Getafe terminó con una ajustada derrota por 1-0 para el Madrid, lo que supuso una noche profundamente frustrante en el Santiago Bernabéu. La derrota mantiene a los blancos estancados en 60 puntos en La Liga, a cuatro puntos de su acérrimo rival, el Barcelona. A solo 12 jornadas del final de la competición, este revés ha aumentado considerablemente la dificultad de su misión de asegurarse el campeonato de liga.

A pesar de lo mucho que había en juego y del decepcionante resultado, los últimos compases del partido fueron sorprendentemente tranquilos. Sin embargo, esa inesperada calma se rompió en el minuto 95, durante un ataque del Getafe, cuando una controvertida decisión arbitral desencadenó un imprevisto y costoso desastre disciplinario.