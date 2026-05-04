AFP
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El Real Madrid sufre un duro golpe: el lateral se operará y se perderá lo que resta de temporada
Un diagnóstico devastador para el defensa francés
La situación médica en Valdebebas empeoró: el club confirmó una lesión grave en el tendón del recto femoral derecho de Mendy, uno de sus pilares defensivos.
La lesión se produjo a los diez minutos del partido contra el Espanyol, y la reacción inmediata del jugador apuntaba a un desgarro importante.
Su baja deja un gran vacío en la defensa en un momento clave de la temporada. El club indica que su evolución aún no está definida, pero Marca asegura que el cuerpo técnico y el jugador ya valoran la posibilidad de una intervención quirúrgica para asegurar una recuperación total.
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La operación y el largo camino hacia la recuperación
Aunque el calendario oficial aún no es definitivo, los especialistas del club creen que la cirugía es la mejor opción para el exjugador del Lyon. Si se opera, se estima que necesitará unos cinco meses de recuperación, lo que le mantendría fuera durante el verano y el inicio de la próxima temporada.
Es su quinta lesión esta temporada, lo que refleja el desgaste del plantel. Aunque ha estado poco disponible, su nivel cuando jugó fue alto, sobre todo en las eliminatorias de la Liga de Campeones.
El Real Madrid sufre una creciente crisis de lesiones.
La baja de Mendy refleja un problema mayor que aqueja al Real Madrid: las lesiones han mermado la plantilla en las dos últimas temporadas.
Esta situación presiona al cuerpo técnico y al departamento médico, que luchan por alinear un once estable ante un calendario implacable.
Esta temporada solo ha jugado 448 minutos en nueve partidos. Tras volver de una larga baja en noviembre, durante un viaje a Atenas, intentó recuperar su nivel, pero volvió a lesionarse.
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Comunicado oficial del club sobre la situación de Mendy
El Real Madrid ha emitido un parte médico oficial que informa: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por el Servicio Médico del club, se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. A la espera de su evolución».