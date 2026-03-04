Getty Images
El Real Madrid está considerando contratar a un entrenador de la Serie A para sustituir al criticado Álvaro Arbeloa
El Real Madrid se fija en Allegri en medio de la crisis del Bernabéu
El mandato de Arbeloa ha alcanzado recientemente un nuevo mínimo, ya que el ambiente se volvió tóxico durante la sorprendente derrota por 1-0 en casa ante el Getafe, lo que dejó al club a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título de La Liga. El exdefensa del Madrid ha tenido dificultades para mantener la disciplina y la consistencia, y ahora el club está buscando a alguien con más experiencia. Según Corriere dello Sport, los blancos están considerando seriamente fichar a Allegri de cara a la temporada 2026-27. El veterano técnico tiene contrato en San Siro hasta 2027, pero el atractivo de la capital española ha resultado difícil de resistir para muchos entrenadores. El Real Madrid está desesperado por recuperar su dominio nacional y continental, y cree que el enfoque pragmático y el probado pedigrí ganador de Allegri podrían ser el antídoto perfecto para sus actuales debilidades defensivas y su inconsistencia táctica bajo el régimen actual.
Aumenta la presión sobre Arbeloa tras la sorpresa del Getafe
La derrota ante el Getafe se vio empañada por la falta de disciplina, que culminó con una tarjeta roja directa para el joven Franco Mastantuono. Arbeloa se mostró visiblemente frustrado tras el pitido final, sin saber explicar cómo su equipo no fue capaz de romper el bloque defensivo rival ni mantener la compostura en los últimos compases del partido. Con la inquietud creciente de la afición, ahora se cuestiona la capacidad del entrenador para superar los octavos de final de la Liga de Campeones.
Arbeloa no se contuvo en su valoración posterior al partido sobre los problemas disciplinarios que afectan a su equipo, afirmando: «Es inaceptable. Lo de Mastantuono no puede pasar. Las tarjetas amarillas de Huijsen y Carreras son parte del juego. Pero vamos a tener tres jugadores muy importantes fuera en Vigo». También se refirió a los problemas tácticos, añadiendo: «Tuvimos ocasiones más claras que el Getafe. No pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. Es cierto que tuvimos ocasiones para marcar; también es cierto que podemos jugar mejor. No puedo reprochar nada a mis jugadores por su esfuerzo. La responsabilidad de mejorar nuestro juego es mía. Si alguien es responsable de la derrota, ese soy yo».
¿A la tercera va la vencida para Allegri y el Real Madrid?
No es la primera vez que Allegri se ve vinculado con el puesto más prestigioso del fútbol de clubes. El italiano tiene una larga historia con Pérez, ya que en dos ocasiones anteriores estuvo muy cerca de fichar por el club. En 2019 y 2021, Allegri fue considerado el principal candidato para tomar las riendas en Madrid, según informa el Corriere dello Sport. De hecho, se ha publicado ampliamente que había llegado a un acuerdo verbal con el club en 2021 antes de dar un giro radical y volver a la Juventus tras una reunión con el entonces presidente Andrea Agnelli. Ahora, las estrellas podrían estar alineándose finalmente para su fichaje por la Liga.
Aunque Jurgen Klopp sigue siendo una persona de interés para Pérez, el alemán está actualmente asentado en su puesto como director de fútbol global de Red Bull y sigue siendo poco probable que vuelva a los banquillos en un futuro inmediato. Esto deja a Allegri como el candidato destacado si el Madrid decide dar el paso con Arbeloa. La capacidad del técnico de 58 años para gestionar grandes egos y conseguir títulos bajo una presión enorme es exactamente lo que desea la directiva del Real Madrid, que busca estabilizar la plantilla del primer equipo a largo plazo.
Allegri se pronuncia sobre el futuro de San Siro
A pesar de los rumores cada vez más intensos que lo vinculan con su salida del Milan, Allegri ha mantenido públicamente que su atención sigue centrada por completo en su actual proyecto en San Siro. Tras las recientes especulaciones sobre su futuro, el entrenador italiano insistió en que no hay fricciones entre él y la directiva rossoneri.
Al abordar directamente los rumores, Allegri dijo: «Hay total armonía con el club en relación con los rumores que han surgido esta semana. Por supuesto, en cualquier discusión puede haber diferentes puntos de vista. Es importante que todos trabajemos por el bien del Milan. Estoy muy contento de haber vuelto al Milan después de 15 años y de haber empezado a trabajar con un grupo de jugadores maravilloso. El club está planificando y estructurando el futuro del Milan. Para ello, necesitamos conseguir el resultado más importante. En marzo, estamos en una posición bastante buena. Ahora tenemos que ver si somos lo suficientemente buenos para mantenernos ahí o dar el paso definitivo. Hay armonía entre el club y yo».
