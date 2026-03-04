El Real Madrid está considerando contratar a un entrenador de la Serie A para sustituir al criticado Álvaro Arbeloa

La derrota ante el Getafe se vio empañada por la falta de disciplina, que culminó con una tarjeta roja directa para el joven Franco Mastantuono. Arbeloa se mostró visiblemente frustrado tras el pitido final, sin saber explicar cómo su equipo no fue capaz de romper el bloque defensivo rival ni mantener la compostura en los últimos compases del partido. Con la inquietud creciente de la afición, ahora se cuestiona la capacidad del entrenador para superar los octavos de final de la Liga de Campeones.

Arbeloa no se contuvo en su valoración posterior al partido sobre los problemas disciplinarios que afectan a su equipo, afirmando: «Es inaceptable. Lo de Mastantuono no puede pasar. Las tarjetas amarillas de Huijsen y Carreras son parte del juego. Pero vamos a tener tres jugadores muy importantes fuera en Vigo». También se refirió a los problemas tácticos, añadiendo: «Tuvimos ocasiones más claras que el Getafe. No pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. Es cierto que tuvimos ocasiones para marcar; también es cierto que podemos jugar mejor. No puedo reprochar nada a mis jugadores por su esfuerzo. La responsabilidad de mejorar nuestro juego es mía. Si alguien es responsable de la derrota, ese soy yo».