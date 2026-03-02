El Real Madrid confirma el diagnóstico de Kylian Mbappé en medio de los temores de que la estrella lesionada se pierda el partido contra el Manchester City

En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido de La Liga del fin de semana contra el Getafe, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordó la creciente preocupación por el estado de Mbappé. Cuando se le preguntó si el delantero estaría listo para liderar la delantera contra el equipo de Pep Guardiola, Arbeloa se mostró evasivo, pero claro sobre el enfoque actual del equipo médico. «¿Mbappé y la Champions League? Vamos a ir día a día», explicó Arbeloa durante la rueda de prensa. «Es cuestión de ver cómo se encuentra. Por ahora, es mejor no dar plazos, queremos ver cómo se encuentra y decidiremos en función de eso».

El técnico blanco insistió en que el club no correrá riesgos innecesarios con su preciado activo, independientemente de la magnitud del rival. Además, aclaró la postura del club sobre la lesión: «Tenemos muy claro lo que le está pasando. Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza». Arbeloa también abordó el motivo por el que Mbappé no estuvo presente en el Bernabéu para apoyar a sus compañeros durante el reciente partido contra el Benfica. El entrenador se apresuró a descartar cualquier sugerencia de fricción, señalando simplemente: «No estuvo allí porque tenía permiso de su entrenador».