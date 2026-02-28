AFP
El PSG ve aprobada una controvertida solicitud antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea
El PSG venció al Mónaco y se enfrentará al Chelsea.
El PSG ganó la Liga de Campeones la temporada pasada tras imponerse por 5-0 al Inter en Múnich el pasado mes de mayo. Achraf Hakimi, Desire Doue (dos goles), Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu marcaron en el Allianz Arena, lo que permitió al gigante francés alzarse con la Liga de Campeones por primera vez en su historia.
Sin embargo, su defensa sufrió un pequeño tropiezo al no conseguir terminar entre los ocho primeros, lo que le obligó a disputar una eliminatoria a doble partido contra su rival de la Ligue 1, el Mónaco. El PSG ganó el partido de ida en el Stade Louis II por 3-2, después de que el Mónaco se quedara con 10 hombres poco después del descanso.
El Mónaco volvió a sufrir una expulsión en el partido de vuelta en la capital, cuando Mamadou Coulibaly fue expulsado a la hora de juego, en un empate a 2-2 que dio al poderoso equipo francés el pase por un resultado global de 5-4.
Su recompensa fue enfrentarse al Chelsea en octavos de final, en una repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025. Cole Palmer y Joao Pedro marcaron los goles que dieron al Chelsea la victoria por 3-0 en Estados Unidos el verano pasado y le aseguraron la gloria.
Los titulares de la UCL ven aplazados los partidos del Nantes
El Chelsea cruzará el canal para disputar el partido de ida el 11 de marzo, antes de que el PSG regrese a Londres el 17 de marzo con el objetivo de ganar la Liga de Campeones por segundo año consecutivo. La visita del Nantes, prevista inicialmente para el 14 de marzo, se intercalaba entre los partidos de octavos de final.
Sin embargo, el viernes el PSG solicitó a la LFP que aplazara el partido contra los Canarios para tener más tiempo para prepararse para el partido de vuelta en Stamford Bridge. El Nantes también aceptó la solicitud y la liga confirmó el sábado que se había concedido la petición del PSG.
«A petición del Paris Saint-Germain, con el fin de prepararse en las mejores condiciones posibles para su eliminatoria a doble partido contra el Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones, el Consejo de Administración de la LFP, con el acuerdo del FC Nantes, ha decidido que el partido PSG - FC Nantes se dispute la semana del 20 de abril», se lee en un comunicado emitido el sábado.
«La fecha y la hora exactas de este partido se determinarán más adelante».
El aplazamiento no ha sentado bien a los equipos franceses.
Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por los equipos de ambos lados del canal. Los otros representantes europeos de Francia, Lyon, Estrasburgo y Lille, no han presentado una solicitud similar, a pesar de su participación respectiva en la Europa League y la Conference League.
El Chelsea, por su parte, seguirá jugando su partido de la Premier League ese mismo fin de semana. Los Blues se enfrentan al Newcastle en lo que podría ser un choque crucial en la carrera por asegurar un puesto entre los cuatro primeros.
Los hombres de Liam Rosenior ocupan actualmente el quinto puesto de la máxima categoría inglesa, a tres puntos del cuarto clasificado, el Manchester United, antes de visitar el domingo al Arsenal, tras no haber conseguido ganar sus dos últimos partidos de liga. De hecho, el Chelsea sufrió para empatar en casa con el Leeds y el Burnley, desperdiciando sendas ventajas de dos y un gol en los empates finales.
Solicitudes anteriores del PSG
El PSG también vio aprobada una solicitud similar de aplazamiento de un partido la temporada pasada. El equipo de Enrique, por cierto, tenía previsto enfrentarse al Nantes entre su choque de cuartos de final con el Aston Villa, pero el encuentro de liga se retrasó hasta la semana siguiente, a pesar de las protestas de los rivales nacionales del PSG.
Por otra parte, en la temporada 2023-24, el partido del PSG contra el Niza, que se disputaba entre los encuentros de semifinales contra el Borussia Dortmund, también se aplazó. Sin embargo, el gigante francés no se benefició de los aplazamientos, ya que perdió los dos partidos posteriores contra el Villa y el Dortmund.
El ganador del encuentro del PSG con el Chelsea se enfrentará al Liverpool o al Galatasaray en cuartos de final. Sobre el sorteo en sí, Enrique dijo: «El sorteo de la Liga de Campeones es difícil, como de costumbre. No esperamos nada diferente», afirmó. «Estamos contentos. Será interesante jugar contra uno de los mejores equipos ingleses, al que conocemos bien.
No sentimos ningún deseo de venganza. Esta es una competición diferente. Este es nuestro camino y estamos acostumbrados a él. En este momento somos los campeones de esta competición, así que el problema es para todos los demás equipos. Tienen que jugar contra nosotros, eso es lo que pienso».
El PSG reanuda su campaña nacional el sábado por la noche, cuando se enfrente al Le Havre.
