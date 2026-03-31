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El Newcastle se enfrenta a una cuantiosa multa por infringir las normas de la UEFA
La laguna jurídica de St James' Park
Según un informe de The Times, el Newcastle corre el riesgo de recibir una cuantiosa multa después de que las cuentas revelaran que el club ha vendido el derecho de arrendamiento de St James' Park por 172 millones de libras a PZ Newco Holdings Ltd. Esta transacción tuvo lugar el 27 de junio del año pasado y en ella participa el Fondo de Inversión Pública (PIF), accionista mayoritario respaldado por Arabia Saudí. La operación generó 129 millones de libras en beneficios, más 4,1 millones adicionales procedentes de la venta de otra empresa asociada. En consecuencia, los Magpies han registrado un beneficio contable de 133,1 millones de libras, lo que les ha ayudado a cumplir las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League, aunque la UEFA mantiene una postura mucho más estricta.
- AFP
Lecciones del Chelsea y el Aston Villa
Todo apunta a que la UEFA está dispuesta a sancionar duramente las transferencias internas de activos. Tanto el Chelsea como el Aston Villa fueron multados el año pasado por incumplir la normativa financiera: al equipo londinense se le impuso una multa de 27 millones de libras, mientras que los «Villans» recibieron una sanción de 9,5 millones de libras. Ahora existe un temor real de que el Newcastle pueda ser el próximo equipo de la Premier League en incumplir estas estrictas normas de sostenibilidad financiera. Según se informa, los dirigentes del club han reconocido que al equipo le espera un camino difícil, señalando que podrían enfrentarse a «un reto» para cumplir plenamente con la supervisión europea en lo que respecta a su ratio de costes de plantilla.
La lógica financiera que subyace a esta medida
Simon Capper, director financiero, ha defendido la transferencia del arrendamiento del estadio a una empresa asociada, presentándola como una necesidad para dos próximos proyectos de infraestructura. Explicó que la venta ayudaría al club a «reorganizar nuestros activos inmobiliarios y situarlos en el marco jurídico adecuado para permitirnos seguir adelante con nuestro posible desarrollo». Al referirse directamente al enorme impulso financiero, Capper afirmó: «Puede que haya más transacciones similares en el futuro, dependiendo de lo que acabemos haciendo. Pero el cálculo de beneficios que había que hacer es consecuencia de los detalles de las normas contables que la Premier League nos obliga a seguir al realizar cualquier transacción con una empresa asociada a nosotros. Por eso, genera un beneficio contable muy significativo».
A pesar del margen creado por la venta del estadio, Capper admitió que este colchón financiero no se traducirá fácilmente en un mayor presupuesto para fichajes debido a las restricciones específicas de la UEFA. Esto deja a la directiva en una posición difícil, en la que es posible que aún tengan que desprenderse de tres o cuatro talentos clave para equilibrar las cuentas y evitar nuevas sanciones.
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Problemas en la plantilla y una temporada desastrosa
Para agravar sus problemas fuera del terreno de juego, el equipo ha protagonizado una campaña desastrosa sobre el terreno de juego. El Newcastle ha quedado eliminado de todas las competiciones de copa, cayendo en las semifinales de la Copa de la Liga y en los octavos de final de la FA Cup, ambas veces a manos del Manchester City. Su andadura europea también terminó en los octavos de final de la Liga de Campeones, donde el Barcelona le infligió una abultada derrota por 7-2 en el partido de vuelta, tras el empate en el partido de ida disputado en Inglaterra.