Getty/GOAL
Traducido por
El «muy inteligente» Cavan Sullivan podría abandonar inmediatamente el Manchester City en una cesión de dos años a un equipo europeo, mientras que la antigua estrella de la selección estadounidense pide paciencia con la joven promesa de la MLS
Cuando Sullivan fichará por el Manchester City
Sullivan hizo historia en julio de 2024 al debutar en competición con el Philadelphia Union con 14 años y 293 días. Fue el debutante más joven de la MLS, superando el récord que ostentaba Freddy Adu, y desde entonces ha seguido jugando en la categoría sénior.
No tardó mucho en llamar la atención de los principales equipos europeos, y el City, gigante de la Premier League, se movió rápidamente para asegurarse de ser el que se beneficiara de su futuro desarrollo.
El emocionante reto en el Etihad no se afrontará hasta dentro de 18 meses, cuando Sullivan celebre un cumpleaños histórico en septiembre de 2027, pero antes de eso tiene mucho en lo que trabajar, tanto a nivel nacional como internacional con la selección sub-18 de Estados Unidos.
El potencial de Sullivan debe manejarse con cuidado.
Al ser preguntado sobre cuál será el siguiente paso para Sullivan, en lo que se perfila como un gran año para el joven, la antigua estrella de la selección estadounidense Ramos, en declaraciones a bbccharterreview.org.uk, dijo a GOAL: «Creo que hay que esperar y ver qué pasa, sin crear expectativas demasiado altas. Tenemos que dejar que el jugador se desarrolle. Es un jugador muy inteligente. Veamos si se hace un poco más fuerte durante el próximo año y medio. Que se haga un poco más fuerte y se adapte a jugar en una liga donde el juego es mucho más rápido y donde la gente controla mejor el balón. Me gustaría ver qué pasa con Cavan Sullivan porque creo que va a llevar un poco de tiempo».
¿El Manchester City cederá a Sullivan?
Dejar su zona de confort en la MLS y marcharse a Manchester supondrá un gran salto para Sullivan, natural de Filadelfia. Sin embargo, hasta ahora ha superado todos los obstáculos que se le han presentado y es un personaje seguro de sí mismo que nunca le faltará confianza en sí mismo.
Al ser preguntado sobre si el joven estará preparado para jugar en el City a los 18 años, Ramos, que anteriormente ha entrenado a equipos juveniles en Estados Unidos, añadió: «¿Si espero que esté preparado para jugar en el Man City a los 18? Creo que es un poco injusto decir eso, porque ¿qué jugador estaría preparado a los 18 para jugar en el Man City? Es difícil. Tendría que decir que hay que esperar y ver qué pasa».
Dada la expectativa de que Sullivan, que ya ha visitado Inglaterra en alguna ocasión, no será incorporado directamente al primer equipo del City, Ramos habló de cómo los Blues podrían ayudar a una estrella del futuro a adaptarse al fútbol europeo: «En este momento sería pura especulación, porque estamos mirando dos años hacia adelante. Si tuviera que mirar dos años más adelante y evaluar lo que ocurre con los jugadores jóvenes y ver el nivel en el que se encuentra, la exigencia física del fútbol en Inglaterra, si tuviera que hacer una predicción, diría que fichará por el Manchester City y jugará en Holanda durante un par de años».
- Getty/GOAL
¿Podrá Sullivan convertirse en otra joven promesa de la selección estadounidense?
Como era de esperar, Sullivan ha sido comparado con otros talentos adolescentes de todo el mundo. Se le ha calificado como la versión estadounidense de la superestrella del Barcelona Lamine Yamal. Cuando se le preguntó recientemente si la joven promesa del Union iba por ese camino, el exguardameta de la selección estadounidense Brad Friedel respondió a GOAL: «Por el momento, sí.
«Soy de los que piensan que hay que aprender a caminar antes de correr. Sin duda, tiene mucho talento. Soy más de la escuela de no presionar demasiado a nadie a esa edad. Por muy desarrollados que estén como jugadores, emocional y socialmente, todos a esa edad tienen trabajo por hacer y cosas que experimentar en la vida. La presión no suele ser algo bueno para los jugadores jóvenes y destacados.
¿Es un talento increíble? Sin duda alguna, es un talento increíble. Me gustaría, y es muy difícil con las redes sociales de hoy en día, que se hablara mucho menos de él. Me gustaría que se hablara mucho menos y que se dejara al chico jugar y desarrollarse, pero así no es como funciona el mundo actualmente. Espero que pueda lidiar con ello muy bien. Tengo entendido que cuenta con un grupo de personas muy bueno a su alrededor. Veamos qué pasa. Podría ser un jugador muy, muy especial».
El Manchester City y la selección estadounidense esperan que así sea. Sin embargo, Sullivan aún tiene mucho que demostrar, ya que no es la primera estrella brillante que irrumpe en la escena mundial. No hace falta recordarle que muchos antes que él se han apagado rápidamente.
Anuncios