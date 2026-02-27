El modelo de Gareth Bale: por qué James Rodríguez eligió el Minnesota United en un año de Mundial

La pasión que Rodríguez siente por su país nunca ha estado en duda. A pesar de todas sus dificultades a nivel de clubes, que han sido muchas, siempre ha dado lo mejor de sí mismo por Colombia. Representar a su país es algo que le importa mucho y, incluso ahora, al comenzar la nueva etapa de su carrera, sigue siendo una de sus principales prioridades.

«Cuando juegas para tu país, es una sensación diferente, es algo completamente distinto», declaró a The Athletic. «Vas al estadio y ves todas las camisetas amarillas, reconoces a la gente que quiere verte jugar... Ves que no solo está ahí, sino también en sus casas, en los pueblos pequeños. En Colombia, la gente literalmente corre hacia la televisión solo para ver jugar a Colombia».

«Cierran las escuelas, cierran todo cuando juega Colombia», añadió. «Tienes que jugar para ellos. Estás representando a tus antepasados, tus raíces, tu lugar de origen, el lugar donde naciste. Tienes que dar la vida por tu país. Eso es ese "algo más" que tienes que dar cuando estás con la selección nacional. Y por eso he durado tanto tiempo, porque en la selección nacional no se trata solo de correr. No se trata solo de jugar bien, tienes que dar algo más. Tienes que sentirlo desde lo más profundo de tu ser».

El mundo conoció por primera vez la interpretación que el jugador de 34 años hacía de eso en 2014, cuando ganó la Bota de Oro en la Copa del Mundo de ese verano. Esto le convirtió en una de las mayores estrellas del fútbol y le valió un traspaso multimillonario del Mónaco al Real Madrid. Aunque Rodríguez nunca ha alcanzado esas cotas a nivel de clubes, ha mantenido ese nivel con su selección, ganando el Balón de Oro por la trayectoria de Colombia hasta la final de la Copa América de 2024 mientras jugaba en el Sao Paulo, el décimo club de su carrera.

Desde entonces, ha sumado dos más, el Rayo Vallecano y el León de la Liga MX, y pronto serán tres cuando juegue en el Minnesota United. Una de las razones por las que fichó por el Minnesota fue porque el club le ofrecía una vía para llegar al Mundial, similar a la que siguió Bale antes del torneo de 2022.