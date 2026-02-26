El Manchester United llega a un acuerdo con el gigante turco para vender al portero suplente Altay Bayindir, en un intento por reducir la masa salarial

Las negociaciones entre el United y el Besiktas han evolucionado rápidamente en las últimas semanas, lo que ha dado lugar a un avance que llevará a Bayindir a fichar por las Águilas Negras, según informa Fanatik. El equipo con sede en Estambul ya había mostrado su interés durante el mercado de invierno, pero el acuerdo no se materializó en ese momento. Sin embargo, la persistencia de la directiva del Besiktas finalmente ha dado sus frutos. Los informes indican que el equipo turco ha conseguido negociar las condiciones económicas hasta un nivel aceptable tras los obstáculos iniciales relacionados con las expectativas salariales del jugador. Al parecer, las negociaciones se estancaron inicialmente al intentar igualar sus ingresos actuales, pero finalmente se llegó a un acuerdo para facilitar el traspaso.

Las condiciones finales del acuerdo sugieren un «final feliz» para todas las partes implicadas en la transacción. Se espera que el Besiktas pague una cantidad cercana a los 5 millones de euros, lo que permitirá al United recuperar su inversión original a partir de 2023. En cuanto a los detalles del contrato, los informes añaden que el portero exigía un salario de alrededor de 3 millones de euros, pero se le convenció para que bajara a 2 millones.