El Manchester United insta a ofrecer un nuevo contrato a Harry Maguire y evitar que el internacional inglés se convierta en agente libre
A Maguire le quitaron la capitanía y lo sacaron del equipo.
Maguire fue objeto de críticas tras ser nombrado capitán del club en Old Trafford. Se convirtió en una especie de chivo expiatorio mientras el equipo rojo de Manchester atravesaba una mala racha. El brazalete acabó pasando a manos de Bruno Fernandes.
A veces le resultaba difícil conseguir un puesto de titular, lo que generaba inevitables especulaciones sobre su traspaso, pero Maguire siempre ha trabajado duro sin crear problemas ni mostrar su frustración en público.
Su compromiso con la causa ha sido recompensado por el entrenador interino Michael Carrick, ya que Maguire ha destacado en una racha de seis partidos sin perder, con cinco victorias y una posición entre los cuatro primeros de la Premier League.
Maguire, a favor, mientras el contrato del Manchester United llega a su fin
Los abucheos se han convertido de nuevo en vítores para el imponente central, y Bruce, que sabe muy bien lo que es ocupar esa posición y desempeñar el papel de líder en el campo en Old Trafford, cree que sería un error prescindir de un jugador de probada eficacia que pronto celebrará su 33º cumpleaños.
El ex capitán del United Bruce ha declarado al Daily Mail, con Maguire también presionando para volver a la selección nacional, lo que le permitiría reforzar su colección de 64 internacionalidades: «Creo que Harry ha sido el chivo expiatorio durante demasiado tiempo. No creo que haya defraudado nunca al Manchester United. De hecho, tampoco ha defraudado nunca a Inglaterra.
Como he dicho, creo que se ha convertido en chivo expiatorio por lo que estaba pasando a su alrededor. No me sorprendería que le ofrecieran un nuevo contrato. ¿Por qué no iban a hacerlo? Creo que los centrales mejoran con la edad.
Tampoco me sorprendería que fuera al Mundial. Tiene mucha experiencia, ha jugado al más alto nivel y nunca ha defraudado a Inglaterra. Y, por si fuera necesario, ha vuelto a demostrar lo que vale en las últimas cinco o seis semanas».
¿Carrick será nombrado de forma permanente?
Maguire ha ayudado al United a estabilizarse tras el despido de Rubén Amorim a principios de 2026, con Carrick aportando un plan táctico que aprovecha los puntos fuertes de los Red Devils, algo que su predecesor a menudo no logró.
Bruce añadió que un nombramiento provisional podría convertirse en permanente: «Mira, se ha colocado en una posición privilegiada, incluso después de seis semanas. Ha sido bastante refrescante a su manera y lo único que he dicho sobre él es que entiende al Manchester United.
No pretendo faltar al respeto a nadie que venga, pero no te das cuenta de lo grande que es este club y de que el escrutinio al que te someten no tiene parangón. En cuanto entras, te conviertes en el centro de atención; todo se analiza y él entiende el club de esa manera después de haber jugado en él durante 13 años, con ese comportamiento tranquilo y sereno que tiene.
La gente se pone en forma, como Harry Maguire, que estuvo sobresaliente en el Everton, [Lisandro] Martínez, que no jugó, y de repente están en forma. Vuelve a incorporar a Kobbie Mainoo al equipo y coloca a Bruno [Fernandes] en su posición correcta, el número 10.
«Si tienes buenos jugadores, como los que tiene el Manchester United, y se sienten cómodos en su posición de juego, entonces, en mi opinión, cosecharás los frutos, y él lo ha hecho fantásticamente bien.
«[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno y [Benjamin] Sesko son una amenaza para cualquier equipo en ataque. Con el acertado fichaje de Steve Holland, creo que parecen mucho más seguros en defensa. Creo que es la tercera vez que mantienen la portería a cero en seis partidos desde que Michael tomó las riendas, y eso también es bueno».
Partidos del Manchester United 2025-26: El Palace será el próximo rival en Old Trafford.
El United, que no tiene distracciones de copa que le distraigan en casa o en el extranjero, volverá a la acción el domingo cuando reciba al Crystal Palace, en un partido que enfrentará a Carrick con Oliver Glasner, quien ha sido relacionado con un posible fichaje para ocupar el puesto de entrenador de los Red Devils.
