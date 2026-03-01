El Manchester United añade al entrenador de Cristiano Ronaldo a la lista de posibles candidatos para el puesto de entrenador antes de la decisión que tomará este verano

Jacobs ha arrojado luz sobre la situación actual durante una reciente aparición en el podcast United Stand, confirmando que el nombre de Martínez se está discutiendo activamente dentro de los círculos internos del club. El periodista reveló el interés que existe, afirmando: «Otro nombre que, según me han dicho, el Manchester United ha discutido al menos internamente, aunque no debemos emocionarnos demasiado, es el de Roberto Martínez. Se espera que abandone Portugal y José Mourinho podría conseguir ese puesto».

El United está funcionando actualmente bajo la dirección de Michael Carrick, que asumió el cargo de entrenador interino tras el despido de Rubén Amorim. Aunque Carrick ha impresionado a la directiva con notables victorias sobre pesos pesados como el Arsenal y el Manchester City, el club sigue evaluando si es el candidato adecuado para el puesto permanente. En consecuencia, el Manchester United ha mantenido conversaciones sobre Martínez, sopesando su experiencia frente a otros nombres de renombre en el mercado europeo.