El Manchester United añade al entrenador de Cristiano Ronaldo a la lista de posibles candidatos para el puesto de entrenador antes de la decisión que tomará este verano
Un ganador de la FA Cup en el punto de mira del United
Los Red Devils ya han comenzado a explorar la posibilidad de traer al español de vuelta al fútbol de clubes una vez que concluyan sus compromisos internacionales, según el periodista Ben Jacobs. El técnico de 52 años es un veterano de la máxima categoría inglesa, tras haber pasado por el Swansea City, el Wigan Athletic y el Everton. Su mayor logro en el fútbol nacional se produjo en 2013, cuando llevó al Wigan a una histórica victoria en la FA Cup, derrotando a su rival, el Manchester City, en la final de Wembley. Este profundo conocimiento del panorama de la Premier League se considera un activo importante para el United, que busca desesperadamente un líder capaz de devolver al club a su antigua gloria tras años de irregularidad en el terreno de juego.
Debates internos en Old Trafford
Jacobs ha arrojado luz sobre la situación actual durante una reciente aparición en el podcast United Stand, confirmando que el nombre de Martínez se está discutiendo activamente dentro de los círculos internos del club. El periodista reveló el interés que existe, afirmando: «Otro nombre que, según me han dicho, el Manchester United ha discutido al menos internamente, aunque no debemos emocionarnos demasiado, es el de Roberto Martínez. Se espera que abandone Portugal y José Mourinho podría conseguir ese puesto».
El United está funcionando actualmente bajo la dirección de Michael Carrick, que asumió el cargo de entrenador interino tras el despido de Rubén Amorim. Aunque Carrick ha impresionado a la directiva con notables victorias sobre pesos pesados como el Arsenal y el Manchester City, el club sigue evaluando si es el candidato adecuado para el puesto permanente. En consecuencia, el Manchester United ha mantenido conversaciones sobre Martínez, sopesando su experiencia frente a otros nombres de renombre en el mercado europeo.
Una lista reducida de candidatos
Martínez no es, ni mucho menos, el único candidato para el puesto. Los Red Devils mantienen abiertas sus opciones mientras se preparan para tomar una decisión definitiva este verano sobre su próximo entrenador. Julian Nagelsmann, actual seleccionador de Alemania, y Roberto De Zerbi, que lleva sin club desde su salida del Marsella, también figuran entre los principales candidatos. El club busca un entrenador que pueda implementar un estilo de juego moderno y ofensivo, al tiempo que sea capaz de manejar la inmensa presión que supone estar en el punto de mira de Old Trafford.
Sin embargo, Jacobs insinuó que el exentrenador del Everton podría no ser el favorito absoluto, a pesar de su inclusión en las conversaciones. Señaló: «Sin embargo, no creo que el estilo de Martínez lo sitúe en lo más alto para el puesto, pero sin duda está en la lista, al igual que Nagelsmann y De Zerbi». Esto indica que, aunque el club aprecia los conocimientos técnicos y el pedigrí internacional de Martínez, todavía está debatiendo si su enfoque táctico específico se ajusta a su visión a largo plazo para el primer equipo.
La atención sigue centrada en la gloria de la Copa del Mundo.
Para Martínez, la prioridad inmediata sigue siendo su actual cargo en la selección portuguesa. Su contrato con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) está vigente hasta el 31 de julio de 2026, pocos días después de la conclusión de la Copa del Mundo en Norteamérica. Portugal, actual campeón de la Liga de Naciones, es uno de los favoritos para alzarse con el trofeo, y los informes sugieren que ni el seleccionador ni la federación discutirán su futuro hasta que finalice el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.
Martínez ha pasado los últimos meses forjando una sólida relación con su plantilla, en particular con el legendario capitán Cristiano Ronaldo. Al hablar sobre el impacto del veterano delantero, el entrenador dijo anteriormente: «Roberto Martínez se rinde ante Cristiano: será el mejor de la historia». Queda por ver si Martínez decide volver a la rutina diaria de la Premier League o continuar en la gestión internacional, pero el Manchester United está claramente muy atento a su situación a medida que se acerca el verano.
