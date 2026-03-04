El partido más destacado de la gira será el que enfrentará al Wrexham y al Liverpool en el mundialmente famoso Yankee Stadium de Nueva York el miércoles 29 de julio. Se trata de una ocasión muy importante para el equipo de Phil Parkinson, que enfrentará al sensacional Wrexham contra el histórico Liverpool en uno de los estadios deportivos más famosos del mundo. Se espera que este partido sea la joya de la corona del viaje, atrayendo a multitudes y la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.

Reflexionando sobre el ambicioso calendario, el entrenador del Wrexham, Parkinson, expresó su entusiasmo por el nivel de la competición. Parkinson declaró: «Todos estamos deseando volver a Estados Unidos como parte de nuestros preparativos de pretemporada. Hemos recibido un apoyo fantástico en nuestros últimos viajes a Estados Unidos y estamos deseando volver a ver a nuestros seguidores allí, además de jugar contra tres rivales de calidad en partidos que serán fundamentales para prepararnos para la temporada 2026-27».