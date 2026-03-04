Getty Images Sport
El Liverpool y el Wrexham se enfrentarán en un duelo directo, mientras que el equipo de la Championship se medirá a tres equipos de la Premier League en su gira de pretemporada por Estados Unidos
El Wrexham regresa a Estados Unidos en 2026.
La gira supone la tercera visita del club a Estados Unidos tras las exitosas giras de 2023 y 2024. En esta ocasión, el equipo del norte de Gales participará en la Summer Soccer Series, con un calendario que le llevará a recorrer la costa este. Los aficionados estadounidenses podrán disfrutar de un espectáculo único, ya que las estrellas del documental se enfrentarán a rivales de élite de la máxima categoría en estadios emblemáticos.
Un enfrentamiento con los Reds en el Yankee Stadium
El partido más destacado de la gira será el que enfrentará al Wrexham y al Liverpool en el mundialmente famoso Yankee Stadium de Nueva York el miércoles 29 de julio. Se trata de una ocasión muy importante para el equipo de Phil Parkinson, que enfrentará al sensacional Wrexham contra el histórico Liverpool en uno de los estadios deportivos más famosos del mundo. Se espera que este partido sea la joya de la corona del viaje, atrayendo a multitudes y la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.
Reflexionando sobre el ambicioso calendario, el entrenador del Wrexham, Parkinson, expresó su entusiasmo por el nivel de la competición. Parkinson declaró: «Todos estamos deseando volver a Estados Unidos como parte de nuestros preparativos de pretemporada. Hemos recibido un apoyo fantástico en nuestros últimos viajes a Estados Unidos y estamos deseando volver a ver a nuestros seguidores allí, además de jugar contra tres rivales de calidad en partidos que serán fundamentales para prepararnos para la temporada 2026-27».
Duras pruebas contra el Leeds y más
Antes del enfrentamiento en Nueva York, la gira comienza en Florida el 25 de julio, cuando el Wrexham se enfrente al Leeds en el Raymond James Stadium de Tampa. Tras el partido contra el Liverpool, los Red Dragons concluirán su viaje por Estados Unidos el 2 de agosto, en un escenario familiar. Está previsto que regresen al Subaru Park de Filadelfia, donde se enfrentarán al Philadelphia Union en 2023, para medirse al Sunderland en la última etapa de la gira.
La elección de Filadelfia tiene un significado especial para el club, ya que es la ciudad natal del copresidente Rob Mac. Al enfrentarse al Leeds, al Liverpool y al Sunderland, el Wrexham se asegura de que su pretemporada se desarrolle contra rivales del más alto nivel posible. Todos los equipos que figuran en el itinerario de la gira de 2026 compiten actualmente en la Premier League, lo que pone de relieve el enorme crecimiento y la ambición del club galés en su ascenso por la pirámide.
Expansión global y fiebre por la Copa del Mundo
El momento elegido para la gira también es estratégico, ya que coincide con la fiebre futbolística que se espera que se apodere del continente durante la Copa del Mundo de 2026. El director ejecutivo del Wrexham, Michael Williamson, destacó la importancia de esta oportunidad para la creciente marca internacional del club. Williamson afirmó: «Wrexham in the USA 2026 nos lleva de vuelta a Estados Unidos por primera vez desde 2024 y, ese mismo año, se celebrará la Copa Mundial de la FIFA en ese país».
El director ejecutivo hizo hincapié en la conexión con la afición estadounidense y añadió: «La gira ofrece una oportunidad fantástica para que nuestra creciente base de aficionados, especialmente los que viven en Estados Unidos, sigan al equipo en acción en tres partidos de alto nivel. Es emocionante jugar en Florida y Nueva York por primera vez y, por supuesto, volver a Filadelfia, la ciudad natal de nuestro copresidente Rob Mac. El hecho de que juguemos contra el Leeds United, el Liverpool y el Sunderland, todos ellos equipos que actualmente militan en la Premier League, promete tres grandes ocasiones en grandes escenarios, y estamos deseando ver y conocer a nuestros aficionados allí».
